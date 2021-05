El UCAM Murcia murió en la orilla. En la búsqueda hacia el retorno al fútbol profesional, el equipo universitario se vio ajusticiado por un rival muy poderoso y un claro favorito desde el minuto uno de la temporada, allá por octubre. Ni la bendición del Papa Francisco ni las ganas de campeonar de la familia universitaria pudieron actuar en la historia de un final que ya parecía escrito de antemano. Y es que, el Ibiza, favorito en todas las quinielas, hizo valer su condición de favorito para mandar de un golpe a la lona al conjunto murciano.

Los universitarios se despidieron de este magnífico curso de la forma más cruel posible y con cierto suspense. Un penalti, señalado por el juez de línea en un arrebato de protagonismo, quitándole la autoridad principal al colegiado García Verdura, dejó al UCAM Murcia sin la opción de luchar hasta el final. Y es que ese golpe, que resultó ser definitivo, enfureció como nunca a todos los integrantes de la plantilla y los sacó del partido cuando la balanza del partido estaba equilibrada.

Era una oportunidad perfecta para el UCAM Murcia para retornar a Segunda. La narrativa les acompañaba. Después de múltiples proyectos millonarios que se esfumaban con el paso de las jornadas, el equipo universitario se clasificó por primera vez en las últimas cuatro temporadas para disputar la fase de ascenso a Segunda. En el último play off que jugó el UCAM estaban Biel Ribas y Salmerón. Parecía que la historia se iba a repetir con los dos talismanes. De hecho, Ribas se rapó como sucedió ante el Real Madrid Castilla en la 2015-2016. Pero no pudo ser. El Ibiza, después del batacazo del curso pasado, hizo los deberes y fue verdugo del club murciano, que se tendrá que conformar con su presencia en la Primera RFEF.

Hoy no será consuelo el haber conseguido el billete a la nueva categoría de la Federación. Ni mañana, ni pasado. Pero lo cierto es que el objetivo en esta temporada tan atípica como complicada, está más que cumplido. El UCAM Murcia puede estar orgulloso de haber quedado entre los ocho mejores equipos de entre 102 que comenzaron la Segunda B, categoría que quedará en los libros del fútbol español a partir de hoy mismo. El año de los pupilos de Salmerón quedará para el recuerdo entre una de las mejores de la joven historia del club, en la que solamente ha faltado la guinda al pastel con el deseado ascenso. Deben estar orgullosos por un curso en el que siempre han estado en la parte alta de la tabla y en el que apenas han tenido altibajos. Salmerón ha logrado conseguir la estabilidad necesaria que necesitaba el club después de varias temporadas convulsas en las que el objetivo no se ha logrado. Con un estilo no muy vistoso, el técnico ha vuelto a demostrar que es top para la categoría y que la maneja a la perfección. Otra temporada envidiable para su historial.

El Nuevo Vivero iba a ser testigo principal de lo que podría haber sido una gesta universitaria. Era una mañana soleada y calurosa pero con una temperatura perfecta para la práctica del fútbol.

Sobre el césped, la guerra táctica entre José María Salmerón y Juan Carlos Carcedo se presenció desde el inicio. Sacó el técnico almeriense el mismo once que ante el Barça B, sin experimentos de última hora y con un Biel Ribas que volvía a ser duda hasta el último momento. Por su parte, el Ibiza, salvo el cambio de Pardo por Ekain, también repetía la alineación. Las cartas estaban sobre la mesa antes de uno de los partidos más mágicos de la temporada en nuestro fútbol regional.

La tensión inicial hizo presencia en los veintidós futbolistas sobre el campo desde que el colegiado García Verdura se puso el silbato en la boca. Todos los nervios acumulados durante estas dos semanas florecían en las emociones de los futbolistas y se notaba en el juego. Ambos se mostraron con un juego demasiado horizontal, sin dar ocasión a llegadas peligrosas. Eso sí, en cada choque se mascaba tensión e intensidad. Todos iban al cien por cien. Tan solo Alberto Fernández desde el centro del campo se animaba a intentarlo pero sin fortuna.

En los primeros compases del partido, el Ibiza fue fiel a su estilo y se mostró más dominador que el UCAM en los primeros compases pero el UCAM llevaba el peligro principal. Jordi Sánchez fue de lo mejor, como de costumbre, y robó dos pelotas comprometidas que acabaron en disparos peligrosos de Liberto y Buyla. El Ibiza, por su parte, lo intentaba casi siempre por la banda de Johan. Tanto Morillas como Javi Lara fueron una constante por el carril diestro. Sabía bien por dónde atacar el equipo ibicenco y lo buscaba con asiduidad. Pero cada vez que conseguían superar a Johan, Charlie Dean actuó como guardaespaldas y muy sólido, despejó todo lo que le llegó. Volvió a demostrar el central inglés que cuando está centrado, es de los mejores de la categoría.

El UCAM Murcia fue confiando en sí mismo con el paso de los minutos y se fue adentrando en el partido sin complejos. Necesitaba ganar y se lanzaron a por ello. No le llegó el premio a los universitarios con un remate en propia puerta de David Goldar que repelió con muchos problemas Germán Parreño. También apareció Alberto Fernández en una ocasión de peligro bastante clara. Liberto, con mucho espacio, puso el balón atrás a Alberto Fernández y su disparo lo volvió a atajar Parreño en dos tiempos.

Un paso atrás

El partido, pasada la media hora de juego, parecía que se ponía de cara para los universitarios pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que acabó pidiendo a gritos el descanso. Desde la pausa de hidratación, el Ibiza fue superior y pudo meter gol en una ocasión clarísima tras un córner. Apareció el de siempre, Biel Ribas, esta vez con el traje de bombero y apagó el fuego con una parada prácticamente en la línea de meta. Finalmente, el UCAM consiguió aguantar el resultado pese a las numerosas llegadas en los últimos cinco minutos por parte del Ibiza.

No entró bien el UCAM Murcia tampoco a la segunda parte. Salió sin la tensión que la ocasión merecía y el Ibiza se siguió creciendo. El equipo de Juan Carlos Carcedo continuó apretando de lo lindo pero lo cierto es que el Ibiza no conseguía romper la propuesta defensiva del UCAM. Le costaba superar las líneas propuestas de Salmerón y se convirtió en un quiero y no puedo de los isleños.

A pesar de estar bien organizados en defensa, lo cierto es que a los universitarios les faltaba ritmo y la aparición de sus hombres clave. Ni Rafa de Vicente ni Buyla estaban aportando calma en el centro del campo y por consiguiente, no le llegaban demasiadas pelotas a Liberto ni Alberto Fernández por las bandas. Se mostró desaparecido Xemi y el único que estaba destacando gracias a su esfuerzo era Jordi Sánchez.

Dominaba el Ibiza el esférico pero no encontraba espacios. Sí que los encontro el UCAM Murcia en una contra de libro comandada por Jannick Buyla. El centrocampista encontró con un magnífico pase a Jordi Sánchez, que corrió como un galgo para llegar al esférico e intentó una vaselina por encima de Germán Parreño pero desafortunadamente para los intereses murcianos, el esférico se marchó por muy poco. El catalán tuvo en sus botas la ocasión más clara del partido pero la desaprovechó.

Los penaltis, la bestia negra

En los últimos encuentros está teniendo el UCAM Murcia ha tenido que pelear contra todo pronóstico. Antes del comienzo de la final, al equipo universitario le habían pitado cuatro penaltis en sus últimos tres partidos. Esa cifra, contra el Ibiza, no se detuvo y continuó la mala racha de penaltis en contra. Cinco penaltis en los últimos cuatro partidos. Una cifra elevadísima que ha lastrado al equipo y más cuando se juega contra rivales tan o más poderosos como el UCAM. El penalti, al igual que en las últimas semanas, vino acompañado de polémica, ya que el árbitro señaló la infracción fuera del área pero unos segundos más tarde, el juez de línea comunicó al árbitro que reconsiderara su decisión. Le hizo caso y para mala fortuna del club murciano, García Verdura se dirigió al punto de penalti. No sin antes aguantar la reprimenda de todos los jugadores. Pero eso ya daba igual. Ekain se dirigió al punto de penalti, miró al Fondo Norte, donde estaban todos sus aficionados, besó la pelota y rehuyó la mirada de Biel Ribas. Sabía que estaba el ascenso en sus botas y no le tembló el pulso. Engañó a Biel Ribas, que hizo la estatua confiando en su intuición y se lo metió por la izquierda.

En ese momento y casi sin saberlo ni merecerlo, la eliminatoria ya estaba perdida. El gol afectó en el apartado mental al UCAM y a pesar de restar veinte minutos aún en el marcador, no se vio un ánimo de remontada en todo lo que restaba. El penalti fue una losa de la que no se ya no se pudo levantar. Sin el resultado deseado, el equipo puso punto y final a la temporada 2020-2021. Y deben hacerlo con la cabeza bien alta porque, a pesar del varapalo final, las bases para un proyecto de futuro están ahí. El UCAM tiene las piezas sobre las que cimentar y las herramientas para sostener los pilares. Quién sabe si la Diosa Fortuna, el curso que viene, decide ir del lado de los murcianos.