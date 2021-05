En el momento de rendir cuentas, hay que ir a la cabeza por aquello de la máxima responsabilidad.

El Real Madrid, que superó en fichajes los cuatrocientos millones de euros en los últimos tres años, ha llegado impotente y derrengado al final de liga. Y eso tiene una causa: pésima planificación deportiva, y un nombre: Florentino Pérez. No por presidente, sino porque es, y no lo esconde, el director deportivo.

Pese al meritorio esfuerzo de Zidane y sus futbolistas, la impotencia blanca, por incapacidad física y mediocridad, se refleja en su columna vertebral. Salvo la clamorosa ausencia de Cristiano y la exitosa presencia de Courtois, sigue siendo la del equipo de la undécima Champions en 2016. Portero aparte, ningún otro fichaje ha cuajado como titular indiscutible; demasiados millones malgastados por negligencia ficheril. De lo que surge una pregunta lacerante: ¿Alguien sigue creyendo que el Madrid no tenía dinero para traer a Mbappé, por ejemplo?

La realidad es que el fichador merengue, quien paradójicamente tiene interiorizado que si sabe de algo es de fútbol, no quiso ficharlo del Mónaco, cuando pudo, sin ser aún figura. Después, ante el precio que alcanzaron el francés y otros jugadores de nivel, y para demostrar conocimientos, apostó por Vinicius, Reinier o Rodrygo, con el resultado conocido, aunque tampoco es que vinieran regalados -ciento veinte millones-. Otro tanto le pasó con el noruego Haaland, que pudo traerlo del Salzburgo antes de ir al Borussia. Pero esta vez, seguramente para no equivocarse, eligió a Jovic, que costaba el doble; sesenta millones. Y ahí están los hechos de uno y otro para mayor escarnio blanco. El último gatillazo, quizá cuando se percató del disparate de largar a Cristiano, fue fichar a Hazard; ciento veinte millones. ¡Pa mear y no echar gota!

En resumen, si Pérez fuera consecuente con su empresarial conducta en los temas que domina, debería cesarse a sí mismo por ruinoso. Y después, seleccionar a alguien que sepa de fútbol para el cargo que pisotea con su proverbial torpeza. ¿Qué haría un Monchi, por decir algo, en el Bernabéu? Y, por otro lado, si de verdad su estrategia fuera alumbrar figuras, haría bien poniendo al frente de la plantilla a un técnico que maneje con maestría a la juventud, cosa que para nada cumple alguien del perfil de Zidane, por bueno que haya sido, ni cualquier otro con habilidades distintas.

Y el desconcierto del Barça es otra película de terror. Bartomeu, un directivo segundón con ínfulas de líder futbolero, en cuanto se acabó la herencia y tuvo que dirigir, protagonizó una desastrosa huida hacia adelante, disimulada con cierta simpatía en la corta distancia, que no era sino un voluntarista ejercicio de empatía personal tan estéril como desafortunado. La economía hecha unos zorros; lo deportivo al borde de la disolución, con el escandaloso burufax de Messi como epílogo vergonzante; y lo institucional por los suelos. Y así acabó su presidencia: ruina, esquizofrenia en el vestuario y descrédito general.

Laporta no debe creer en aquello de que segundas partes nunca fueron buenas. En el pecado lleva la penitencia. Ante la gigantesca labor que le aguarda, su pesadilla por la descerebrada deriva política que protagonizó, puede ser un juego de imberbes comparada con la zozobrosa presidencia que le aguarda. El abrasante tema Messi en primer plano y la necesidad de revolucionar el vestuario, serán su viacrucis inmediato. El endeudamiento galopante del club y el reciente préstamo de quinientos millones, de no mediar resultados a corto, pueden ser los clavos y la cruz del Barça. Así se explica su lujurioso abrazo con el ominoso rival Florentino, a pesar del descrédito mundial de la marchita Superliga. Ver para creer.

Y frente a la impotencia merengue y el desconcierto culé, se impone la fe inquebrantable del Atlético de Madrid en un proyecto iniciado hace diez años, con Simeone de mascarón de proa.

Según Miguel Ángel Gil, dedicado a lo suyo y no a malmeter en lo deportivo ni en otras zarandajas, cada cual, gana según genera. Y el Cholo, siendo el técnico mundial más caro, es el entrenador más barato que han tenido los colchoneros. Aparte de sus indiscutibles resultados deportivos, hay que subrayar el haber triplicado el presupuesto atlético -de ciento treinta a trescientos millones largos-, pasando, sin embargo, de los números rojos estructurales al equilibrio financiero.

Eso es gestión, y lo demás, trampantojos.

Enhorabuena al Atlético de Madrid por la Liga, reflejo de su extraordinaria regularidad.