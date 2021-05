Que la afición es un factor positivo innegable para el autoestima y el ánimo de los futbolistas, es tan tópico como cierto. Que el Ibiza salió ganando al Nuevo Vivero de antemano, también lo es. Y es que los jugadores del club insular entraron al estadios jaleados por los cientos de aficionados que decidieron arroparles en primera persona. Eso, para un futbolista supone un chufletazo de moral comparable a empezar ganando sin pisar el césped.

En el otro lado, el autobús que transportaba a la plantilla del UCAM Murcia, entró solo al campo, tan solo animado por los particulares que ya se encontraban por Badajoz. Y es que, los cinco autobuses repletos de aficionados del club, no habían llegado aún desde Murcia, por lo que entraron prácticamente solos. El UCAM Murcia hace muchas cosas bien en todos sus departamentos pero esta vez, fue un error grave el no coordinar los tiempos de llegada de la afición con el del equipo. Y esto, con haber retrasado cinco minutos el vehículo de la plantilla se habría solucionado, pues es el desfase que hubo entre unos y otros. El UCAM no perdió por ese motivo pero siempre es un incentivo.

Quitando este infortunio que nada tuvo que ver con la afición murciana, los desplazados tuvieron una actitud de diez desde el minuto uno. A pesar de verse superados en número, se hicieron escuchar más que los del Ibiza. Estuvieron a la altura de la cita más importante del club en los últimos tiempos. Es cierto que se apagaron un poco más a raíz del gol del Ibiza pero algo completamente lógico y normal. Punto positivo para una afición que va ganando masa social con el paso de los años. Lentamente, sí. Pero Roma no se hizo en un día.

No se quiso perder la cita tampoco José Luis Mendoza. El presidente estuvo en el palco de autoridades del Nuevo Vivero acompañado por varios familiares. Quiso dar suerte a su equipo pero no fue suficiente. La visita al Vaticano de esta semana no fue suficiente. Necesitó algo más que una bendición el UCAM Murcia y no lo tuvo. Pero bueno, todos los detalles cuentan a pesar de no haber sido suficiente la ayuda divina.

El partido fue típico de los play off, con mucha tensión antes, durante y después del encuentro. Tanta tensión hubo que de vez en cuando saltaba algún chispazo entre los jugadores y entre banquillos. Pero el desencadenante principal que agitó los ánimos de unos y de otros tuvo que ver con el juez de línea que señaló el penalti. Todos los jugadores se tiraron en tromba a por García Verdura defendiendo sus intereses. Pero la decisión del colegiado ya estaba tomada y no había vuelta atrás. Iba a traer más cola ese penalti. Charlie Dean, en el intento de desestabilizar a Ekain desde los once metros, se encaró con él y tuvieron sus más y sus menos, siendo suaves. Seguro que no se piropearon. Se salió con la suya Ekain, metiendo el penalti que les daba el ascenso y dejando a los universitarios con pie y medio fuera de la final.

Terminó el partido y todos seguían con un enfado monumental mezclado con una tristeza inmensa por no haber logrado el ascenso. Tan enfadados seguían, que algunos jugadores como José Romera, al final del partido, increparon al colegiado y a su equipo. Romera se encontraba fuera de sí y tuvieron que separarlo del trío arbitral. Perder duele. Y más una final. Pero hay que ser elegante hasta en la derrota y él no lo fue. Es tan importante saber ganar como saber perder, por muy injusto que pensara que haya sido.

Hubo más lances al término del partido. Y no precisamente entre jugadores. Varios miembros del cuerpo técnico del Ibiza, se acercaron endiablados hacia el banquillo universitario, más exactamente hacia donde estaba situado Juanfe Serrano, encargado del fútbol base del UCAM Murcia, junto a más integrantes del club universitario. Se enzarzaron en una batalla dialéctica y tuvieron que separarlos para que la cosa no llegara a más.

Acabados todos los piques propios de estos encuentros, solo quedaron lágrimas y tristezas sobre el terreno de juego. Los jugadores universitarios agradecieron a la expedición las más de veinte horas de viaje entre la ida y vuelta que hicieron los desplazados. No es para menos. Lágrimas en las gradas. También en el césped. Pero puede que este ‘paso atrás’, sirva para dar dos hacia adelante en un futuro cercano.