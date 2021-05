Llega el final de la temporada y el Cartagena puede afrontarlo con tranquilidad. Los albinegros consiguieron certificar la permanencia el pasado martes ante su público en el Cartagonova gracias a una gran victoria sobre el Almería. Ni en los pronósticos de los más optimistas entraba conseguir la salvación a dos jornadas del final, pero finalmente ha sido posible. No obstante, toca seguir compitiendo para quedar lo más arriba posible. Cada punto importa.

Toca visitar el Anxo Carro. El Cartagena viajará hasta Lugo para medirse al conjunto albivermello que está inmerso en verdaderos problemas. Rubén Albés ha intentado darle la vuelta a la situación de un CD Lugo que lleva siendo muy preocupante desde el inicio del presente año.

El equipo lucense ocupa la 19ª posición con 41 puntos, marcando la línea que separa la vida y el descenso a los infiernos de la 1ª RFEF. Desde la llegada del entrenador gallego parece que ha cambiado la tendencia que estaba marcada desde el mes de febrero, consiguiendo la primera victoria de los suyos después de meses de sequía.

No lo ha tenido fácil, puesto que es el cuarto entrenador que ocupa el banquillo lucense esta temporada después del paso de Juanfran, Mehdi Nafti y Luis César Sampedro, este último marchándose de Lugo sin haber sumado una sola victoria.

El Lugo ha firmado una de las peores rachas de esta temporada: 13 partidos sin conocer la victoria. Desde que perdieran ante el Leganés a principios de febrero hasta este mes de mayo han iniciado una caída en picado que les ha llevado a estar luchando por la salvación.

Los albivermellos se lo jugarán todo en estas dos últimas jornadas. Cartagena y Rayo Vallecano serán sus últimos escollos esta temporada. Los albinegros, con la permanencia en la mano, se juegan el poder quedar en posiciones más altas de cara a tener un mayor premio económico a final de temporada. Podrán ver la pelea en el barro desde la barrera. No obstante, el Rayo Vallecano se encuentra inmerso en una pelea apasionante con Sporting y Girona por el último billete del play-off de ascenso.

Es probable que Albés introduzca alguna modificación en su once, aunque estará algo coartado por las bajas que presenta para este partido: Carlos Pita, Pedro López, Canella y el murciano José Ángel Carrillo. Además, tiene entre algodones a Iriome, que podría volver a una convocatoria tras superar una lesión muscular.

Luis Carrión tiene claro no van a esconder nada en Lugo. Los albinegros ya tienen en su mano la permanencia un año más en Segunda División y nadie les puede borrar la sonrisa. Después de haber conseguido tres victorias de forma consecutiva, han dejado claro que quieren más.

El Cartagena no se conforma con la permanencia y ansían sumar estos puntos que restan para poder quedar en una buena posición. Un puesto más arriba o más abajo puede suponer una gran diferencia con vistas a confeccionar una plantilla con mayor capacidad competitiva la próxima temporada. Una de las grandes ausencias que tendrá el FC Cartagena en Lugo será Álex Gallar. El catalán se rompió pasados los primeros veinte minutos ante el Almería. Sus piernas no pudieron más, demostrando su compromiso con el conjunto albinegro pese a no haberse recuperado totalmente de la lesión que le aquejaba.

Puede parecer una ocasión propicia para que Carrión dé entrada a los menos habituales, y podría acabar siendo así. No obstante, el técnico albinegro afirmó que iban a disponer del once más competitivo para traerse los tres puntos. Rubén Castro tiene a tiro superar el registro que consiguió Toché en la temporada 2009-10 con 19 goles, ya lo igualó el pasado partido.

Diez equipos entre la ambición del play off y la lucha por salvarse

La Liga SmartBank afronta su penúltima jornada con mucho por decidir, tanto por arriba como por abajo, puesto que cinco equipos en solo tres puntos pelean por las cuatro plazas que hay de promoción y, por la salvación, otros cinco equipos en cinco puntos aún buscan aferrarse a la permanencia.

En la lucha por la promoción la emoción está asegurada. Hay cinco equipos (Leganés, Almería, Girona, Sporting de Gijón y Rayo Vallecano) en solo tres puntos y prácticamente todos, por los enfrentamientos de esta jornada y la última, tienen las mismas opciones de conseguir el objetivo.

El Leganés espera ganar en Butarque a un Málaga que no se juega nada tras un curso irregular, algo que en el conjunto madrileño creen que puede ser un arma de doble filo al jugar sin presión.

Lo mismo le ocurre al Sporting de Gijón, que se medirá en el estadio Fernando Torres a un Fuenlabrada que ha cumplido certificando su permanencia en su segunda temporada en LaLiga SmartBank.

Más difícil parecen tenerlo Almería, Girona y Rayo Vallecano, que se miden a tres rivales en plena pelea por la permanencia como Logroñés, Alcorcón y Castellón.

El Almería lo hará en su estadio ante un Logroñés en una delicada situación que está tres puntos por encima de un descenso en el que está el Castellón, que esta semana ha destituido a su técnico, Juan Carlos Garrido, y tiene muy difícil su permanencia en una categoría que podría perder si esta jornada cae contra el Rayo.

El Girona, que parece lanzado tras seis jornadas consecutivas ganando, recibe a un Alcorcón que se ha aferrado al sueño de la permanencia al situarse a cuatro del descenso tras vencer al Sabadell en el último partido. Precisamente el conjunto catalán espera a agotar sus reducidas opciones de salvación ganando a una Ponferradina que ha realizado una excelente campaña.

A ese sueño de la permanencia quiere también agarrarse el Lugo, que solo ha ganado uno de los últimos dieciocho partidos y necesita obligatoriamente vencer al Cartagena esta jornada y también la próxima en Vallecas al Rayo, que se juega la promoción.

El que no tiene ninguna opción es el Albacete, ya descendido, y que afronta el partido contra Las Palmas con el único aliciente de ganar y abandonar el puesto de colista si otros resultados le acompañan.

Aplazado el Oviedo-Mirandés

El partido entre el Oviedo y el Mirandés, sin nada en juego al estar ambos salvados, ha sido aplazado debido a la repentina muerte de Francesc Arnau, director deportivo del conjunto asturiano.