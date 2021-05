El triatlón regional ha experimentado un espectacular crecimiento desde la base en los últimos años. La apuesta de la Federación Murciana, con su presidente, Diego Calvo, a la cabeza, está dando sus frutos. Son varios los deportistas que están despuntando a nivel nacional e internacional como el totanero Sergio Baxter, la alguaceña Natalia Hidalgo, la murciana Lola Sánchez, la ceheginera Laura Durán y otros muchos más que están llamados a protagonizar grandes gestas en un futuro no muy lejano. Y entre los clubes que más han crecido en los últimos tiempos desde abajo está el Club Triatlón Guerrita Alcantarilla, dirigido técnicamente por Miriam Álvarez y Alberto López Rubio, técnicos nacionales que hace siete años emprendieron una aventura que está recogiendo ya sus frutos.

«En 2014 arrancamos con la escuela. Apenas había ocho niños, pero con mucho sacrificio hemos ido dando pasos adelante», afirma Miriam Álvarez, profesora de Educación Física en el colegio Eduardo Linares Lumeras, de Molina de Segura, y responsable de Mujer y Promoción, Programa Amazonas y Deporte Escolar y Menores de la Federación Murciana. Gracias al tesón y la constancia, el club alcantarillero cuenta ahora con sesenta licencias de adultos y treinta y ocho de menores, entre los que destaca Antonio Martínez, incluido en el programa nacional y que se ha convertido así en el primer joven de esta entidad que da un salto cualitativo en su emergente carrera deportiva.

Varios factores han ayudado a la expansión del CT Guerrita Alcantarilla. El primero, el trabajo programado llevado a cabo por el tándem López-Álvarez; y el segundo, el decidido apoyo prestado por el Ayuntamiento, con su concejal de Deportes, Antonio Martínez, a la cabeza: «Después de dos o tres años funcionando, nos abrieron las puertas del Ayuntamiento. Fue un punto de inflexión para nuestro desarrollo entrar entro de las escuelas municipales, ya que tenemos a nuestra disposición la pista de atletismo y la piscina. Cada año hemos ido consiguiendo un poco más de tiempo para los entrenamientos», afirman los preparadores, quienes explican que el principal hándicap es conseguir horas de piscina.

Pese a la pandemia y el largo período de inactividad, el crecimiento no se ha frenado. «Incluso hemos aumentado en número de niños en la escuela. En 2020 llegamos al punto de poner un criterio de selección por las limitaciones que tenemos de piscina, ya que no tenemos espacio para más. Tuvimos que decirle a muchos niños que no podíamos porque cogemos hasta lo que el agua nos permite», dicen.

La piscina municipal, el parking del Polígono Murcia Oeste, el Velódromo de Molina y la pista de atletismo son algunos de los escenarios donde este modesto club desarrolla los entrenamientos para sus deportistas, que se dividen según las edades y categorías, con cinco sesiones semanales para los alevines, y seis para infantiles y cadetes, que también tienen un día de doble jornada. Además, el club ha llegado a un acuerdo con la piscina Inacua para poder desarrollar también entrenamientos en Murcia, ya un buen número de niños de otros municipios también se han alistado al Guerrita Alcantarilla.

La implicación de los padres y las familias ha sido otra de las patas sobre las que se ha asentado el crecimiento de la entidad. «Tuvimos que empezar de cero porque no había cultura de triatlón», recuerdan los técnicos, quienes han logrado generar en las familias esa cultura del esfuerzo y el sacrificio que requiere un deporte que combina carrera a pie, natación y ciclismo. Ahora ese trabajo es más fácil, como se demostró durante la dura época del confinamiento, en la que Álvarez y López tuvieron que ingeniárselas para mantener viva la llama. «Fueron momentos de gran incertidumbre. En cuando pudimos salir empezamos a trabajar, pero durante esa época mandábamos entrenamientos a los niños adaptados al material que tenía cada uno en sus casas. También hacíamos quedadas por Zoom para llevar a cabo actividades divertidas», recuerdan. Después, cuando empezaron a levantarse las restricciones, tuvieron la fortuna de que rápidamente el Ayuntamiento abrió la pista de atletismo. Al estar todos los triatletas federados, el regreso fue mucho más rápido ya que fue el primer consistorio de la Región que reanudó la actividad en sus instalaciones.

Ahora, pese a las restricciones y con la temporada ya en marcha, están empezando a llegar los resultados para un club que ya ha sido campeón autonómico en todas las categorías.

Valladolid acoge los nacionales de clubes y relevos mixtos

Este fin de semana se celebran en Valladolid los Campeonatos de España de Duatlón por Clubes y Relevos Mixtos, además de las dos últimas jornadas de la Liga Nacional en la que los equipos masculino y femenino del CT Águilas Primaflor lucharán por mantenerse un año más en la Segunda División, mientras que los conjuntos del CT Murcia Unidata buscarán el ascenso desde Primera.

Natalia Hidalgo, por su parte, luchará, junto al Cidade de Lugo Fluvial, por ser campeona de la Liga en Primera División. Igualmente, tres murcianas forman parte del Triatlón Albacete que se juega el campeonato en la Segunda División, que son las hermanas Sánchez, Paula y Lola, y Miriam Andreu.