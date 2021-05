Gregorio Arnaiz Conde, quien fue futbolista del Real Murcia entre 1955 y 1961, ha fallecido a los 87 años de edad. Nacido en Castellón el 14 de septiembre de 1933, se quedó a vivir en la ciudad tras jugar en el Albacete su última temporada como profesional en la campaña 62-63.

Arnaiz, que regentó una tienda de deportes en Murcia junto a su esposa, Marlene Hernández, fue un defensa central que inició su carrera deportiva en el club de su ciudad, el CD Castellón, y durante su etapa como grana despertó el interés de numerosos equipos de Primera División. Llegó hasta la capital del Segura por mediación de Antonio Martínez Torres, quien entonces era el delegado del club, y así contaba en la serie ‘Leyendas del Real Murcia’ que publicó este diario en 2008 con motivo del centenario de la entidad: “Se presentó en mi casa el delegado del Murcia, Antonio Martínez Torres, para ficharme, pero mi padre no quería que me fuera siendo tan joven y al final llegamos a un acuerdo, ya que viví en casa de un señor tres años para que mis padres me dejaran irme a Murcia”, contaba Arnaiz, quien nunca ha dejado de ser abonado grana pese a que durante un tiempo tuvo que dejar de acudir a los partidos dedibo a un infarto.

De su matrimonio con la murciana Marlene nacieron dos hijas, Marlene e Inmaculada, a las que también transmitió su pasión por el fútbol y, en especial, por el Real Murcia.

Arnaiz, por el que el Atlético de Madrid ofreció en una ocasión tres millones de pesetas, tuvo el privilegio durante su carrera de defender a grandes delanteros de la liga española como Kopa, Marsal, Di Stéfano y Paco Gento, entre otros muchos.

El castellonense era un defensa central de excelentes condiciones físicas que destacaba por su regularidad y sobriedad, además de un excelente remate de cabeza. Jugó en el club grana cinco temporadas en Segunda y una en Primera División. Debutó con la elástica murcianista el 25 de septiembre de 1955 en La Condomina en un Real Murcia-Barcelona que ganaron los azulgranas por 0-1.