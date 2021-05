Ana Carrasco ha finalizado su primer fin de semana de carreras de forma positiva, pudiendo luchar con el grupo de cabeza en las dos carreras programadas en el circuito de Motorland Aragón. Después de ser undécima en la primera de las citas del fin de semana celebrada el sábado después de remontar desde el vigésimo sexto puesto, en la segunda, celebrada hoy, ha concluido quinta.

La piloto murciana no había competido desde su lesión en la columna y aunque había seguido un programa de recuperación y preparación físico y además había entrenado con su Kawasaki Ninja 400, esta ha sido la primera toma de contacto real con la competición después de su accidente.

La ceheginera sale de Aragón como séptima clasificada en la general provisional del campeonato, a falta todavía de 7 rondas y 14 carreras más por disputar.

La próxima cita de la categoría está programada en Misano, Italia, entre el 11 y el 13 de junio.

"A falta de 4 o 5 vueltas he empezado a perder grip en la rueda trasera y me costaba mucho parar la moto en las frenadas" Ana Carrasco - Piloto

La murciana ha declarado que "estoy muy contenta con el resultado de hoy, en la carrera me he sentido bien y he podido pelear en el grupo de cabeza que era el objetivo. A falta de 4 o 5 vueltas he empezado a perder grip en la rueda trasera y me costaba mucho parar la moto en las frenadas, así que me ha sido difícil defender mi posición. En la última vuelta he podido aprovechar el rebufo en la recta de atrás y ganar bastantes posiciones, así que estoy satisfecha con esta quinta posición. Ahora tenemos tres semanas hasta la carrera de Misano así que seguiré trabajando todo lo posible para llegar más fuerte físicamente y dar otro paso adelante. Gracias al equipo y a Kawasaki por el trabajo del fin de semana y por ayudarme a conseguir este resultado que nos da confianza para la siguiente carrera".