El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, admitió que están «muy ilusionados» por jugar con público en el Palacio de los Deportes catorce meses y medio después y destacó de sus jugadores que «han competido como animales» en una temporada difícil y en la que todavía se plantea el objetivo de disputar la Liga de Campeones FIBA 2021-2022. «Estamos ilusionados por jugar con público y poder sentir cosas que casi habíamos olvidado. Poco a poco vamos volviendo a la normalidad y esperamos que ese ánimo de la grada nos impulse para ganar», comentó antes del partido de mañana frente al Casademont Zaragoza. Con respecto a su futuro, el técnico madrileño, quien llegó a la entidad universitaria en enero de 2019, aseguró que es un tema que abordarán en los próximos días y que le gustaría continuar en el proyecto. «No hemos hablado de eso y en el club saben que a mí eso no me preocupa y no me gusta, pues estoy centrado en la competición. Siempre he dicho que estoy a gusto en Murcia, siento orgullo por trabajar para el UCAM CB y tengo ilusión por mejorar. Seguramente la próxima semana hablaremos de ello», manifestó.