El UCAM Murcia afronta uno de los partidos más importantes de su historia (domingo, 12.00 horas) contra la UD Ibiza en la final por el ascenso a LaLiga Smartbank. Después de una larguísima tanda de penaltis, que se fue hasta dieciocho lanzamientos en total, el equipo universitario logró el billete para luchar por el fútbol profesional el año que viene. Lo consiguió con un Biel Ribas impecable, con una rodilla maltrecha y un compromiso de líder. El balear atajó cuatro penaltis para seguir con el sueño del grupo.

Los penaltis han traído muchas alegrías en la última semana al UCAM Murcia. No es para menos, pues gracias a ellos hoy pueden optar a la Segunda División del fútbol español. Pero obviando la histórica gesta ante el Barça B, lo cierto es que los penaltis han perjudicado al UCAM Murcia en los últimos encuentros de una manera clara. Y es que, en los últimos tres encuentros -tanto de la segunda fase como del play off-, al conjunto universitario le han señalado cuatro penaltis en contra.

El carrusel de penas máximas comenzó en el partido contra el San Fernando, en el que los universitarios cayeron a domicilio (2-0) y un penalti en el que Charlie Dean derribó a Biabiany, el colegiado señaló penalti para encauzar el triunfo para los andaluces. Fue la derrota que selló la pérdida del liderato a favor del Linares.

La mala racha continuó en el último partido de fase regular contra el Algeciras, en el que los de Salmerón también terminaron cayendo (1-2), lo que certificaba su clasificación como segundos. En aquel encuentro, dos penaltis en contra sirvieron para que el Algeciras pasara a los play off como tercer clasificado del Grupo IV. Sus dos tantos, desde los once metros, fueron cuanto menos polémicos. En ninguno de los dos, ni Liberto ni Johan tocaron a su rival pero el colegiado no dudó en señalarlos.

José María Salmerón hablaba en aquella rueda de prensa postpartido que «tendrían que controlar un poco mejor esas situaciones», después de que en toda la segunda fase les pitaran cuatro penaltis en contra en seis encuentros (tres contra Algeciras entre la ida y la vuelta y uno ante el San Fernando). Sin embargo, la mala fortuna iba a decaer del lado del UCAM Murcia también contra el Barcelona B, cuando en la primera jugada de la segunda parte, con el equipo universitario arriba en el marcador, el árbitro señaló penalti después de considerar que Buyla derribó a Matheus dentro del área, cuando se vio claramente que el jugador azulgrana se dejó caer. El colegiado cayó en la trampa y a pesar de estar muy cerca de la acción, consideró que fue penalti.

De nuevo los once metros volvían a estar en contra de los intereses del UCAM Murcia. El gol lo transformó Rey Manaj y animó a los culés a subir una marcha más para remontar el partido. Finalmente, un gol de Xemi, el de siempre últimamente, llevó el partido a la prórroga donde nadie pudo mover el marcador y posteriormente a los penaltis. La temporada se iba a decidir de una forma en la que al UCAM le había costado muchos disgustos. Ocho penaltis en contra por los cinco a favor.

Por fortuna para los universitarios, Biel Ribas, con su cabello rapado por tradición, se puso la capa de superhéroe y clasificó al UCAM para la final de mañana desde los once metros. Una situación que ha perjudicado a los murcianos últimamente pero que a la vez, le dio la alegría más grande de los últimos tiempos. La moneda por fin salió cara.

Cinco autobuses acompañarán al UCAM en la final

El UCAM Murcia no estará solo en uno de los partidos más importantes de su historia. El club universitario informaba en la tarde de ayer de que ya se habían llenado cinco autobuses de aficionados para el encuentro contra el Ibiza en la final por el ascenso a Segunda División. En el choque, que se jugará mañana en el Nuevo Vivero a las 12.00 horas, se espera que acudan unos 400 hinchas del UCAM Murcia entre autobuses y particulares. El viaje en autobús más la entrada ha costado a los aficionados universitarios solo diez euros, ya que el club ha financiado una parte del coste, tanto del desplazamiento como de la entrada.