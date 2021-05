La piloto murciana Ana Carrasco ha iniciado la temporada en el Campeonato del Mundo de Supersport 300 con un undécimo puesto después de protagonizar una remontada en el circuito Motorland Aragón. La ceheginera se vio relegada a las últimas posiciones al salirse de pista, consiguiendo por el camino marcar récord del circuito.

Ana Carrasco puso a prueba su estado físico en su primera carrera después de casi nueves meses sin competir, demostrando que tiene el ritmo y la velocidad para estar luchando en el grupo de cabeza.

Debido a un lance de carrera, la piloto murciana ha bajado hasta la vigésimo sexta posición, teniendo que luchar por ganar posiciones vuelta a vuelta hasta llegar al extenso grupo de cabeza formado por quince pilotos.

En el ecuador de la prueba Ana Carrasco ha marcado la vuelta rápida de carrera y nuevo récord de la categoría, con 1:43,416, en su intento por llegar a las primeras posiciones.

A falta de tres vueltas para el final, la piloto del Provec Racing iba cerrando el grupo de cabeza y una bandera roja ha dado por acabada la carrera sin que la piloto pudiera optar a recuperar más posiciones, finalmente ha acabado la primera carrera de la temporada en undécima posición.

Mañana está programada la segunda carrera de Motorland Aragón a las 15.00 horas, teniendo una nueva oportunidad de luchar por las posiciones del podio antes de que el campeonato se mueva hasta el circuito de Estoril en Portugal la próxima semana.

Ana Carrasco ha manifestado que "ha sido una carrera difícil pero me he sentido bien después de tanto tiempo sin correr. En las primeras vueltas he tenido un problema en la curva 12 y me he ido fuera de la pista, así que me ha tocado remontar desde la posición 26. Estoy contenta porque después he conseguido pillar al grupo de cabeza y creo que sin la bandera roja podría haber adelantado algunos pilotos más. En general, carrera positiva, tenemos que mejorar cosas en la moto para mañana, que hay otra oportunidad y vamos a intentar aprovecharla. Gracias al equipo, a los patrocinadores y a toda la gente que me ha ayudado a poder volver a competir y estar aquí hoy."