Cuando tocaba ponerse el chubasquero por la lluvia de críticas, Francisco Tornel compareció sin sus consejeros en rueda de prensa. Ni Francisco Cobacho, ni Francisco Miró ni Álvaro Ruiz se colocaron en el centro de la escena a diferencia de otras ocasiones. Menos aún Emilio García. El consejero grana sin cargo, responsable de la llegada de Julio Algar y bastión del KBusiness, ni apareció por la sala de prensa de Nueva Condomina. Eliminadas de la fotografía las caras señaladas por los aficionados, el Real Murcia quiso renovar su imagen. Agustín Ramos, nuevo consejero tras invertir 500.000 euros que serán convertidos próximamente en acciones, fue el gran protagonista. Aunque también tuvo su minuto de gloria Antonio Martínez, consejero desde diciembre y que ayer hizo de portavoz. Interrumpiendo constantemente, evitando que Francisco Tornel respondiera a las preguntas más incómodas, pronunció la frase más dolorosa para el murcianismo. Si los aficionados esperaban un perdón, el equipo de gobierno grana se cerró en banda, volviendo a demostrar que la autocrítica no va con ellos. «No hemos ascendido, pero tampoco hemos descendido», decía Martínez, en una palabras que generaron un gran revuelo en redes sociales.

Y es que Francisco Tornel y su equipo quieren olvidar cuanto antes el fracaso de esta campaña. «Ya es historia», decía el presidente, que con un discurso mucho menos prepotente que el de su compañero de mesa, añadía que «de la historia se aprende y vamos a intentar no cometer errores».

Mientras los responsables del KBusiness se escondían detrás de las cámaras, Agustín Ramos se gustó en el centro de la escena, demostrando que llega para ser importante y para no conformarse con objetivos menores. Dejando claro que hay que cambiar muchas cosas en el aspecto deportivo, el empresario murciano se mostró ambicioso. «Queremos un proyecto ganador y competitivo, pero con futuro. Vengo para aportar cosas diferentes», decía, dejando claro que «la próxima temporada hay que ascender sí o sí».

Después de invertir 500.000 euros pese al lío judicial que vive el Real Murcia y a que dentro de unos años esas acciones pueden quedarse en papel mojado, Agustín Ramos, que hasta ahora nunca había colaborado con el club grana pese a declararse «murcianista de toda la vida», incluso se ofreció a ayudar en la búsqueda de jugadores. «Si hace falta y yo puedo ayudar, ayudaré», no descartando invertir más dinero.

Y es que los 500.000 euros de Agustín Ramos no irán al proyecto de la próxima temporada. Tampoco al pago de acreedores, como dijo Daniel Moreno en diciembre cuando se aprobó la campaña de préstamos participativos. Esa promesa y otras, como que se cerraría la campaña a cero, han quedado en papel mojado. Igual de mojadas han quedado las palabras de Tornel en las que insistía una y otra vez que los gastos de este curso estaban cubiertos y esas declaraciones de hace un mes, cuando se empezó a hablar de falta de liquidez, en las que afirmaba que serían los consejeros los que iban a poner los 450.000 que faltaban.

Pues ninguna de esas teorías ha sido verdadera. El Real Murcia no ha hecho los deberes ni deportivos ni económicos, y se ha llegado con un agujero de 500.000 euros que solo se ha salvado gracias a la entrada de Agustín Ramos, salvador de un consejo que iba directo a la lista de morosos de la AFE.

Cuanto Tornel fue cuestionado por el motivo por el cual el Real Murcia ha tenido que utilizar 500.000 euros que deberían ir a otras partidas para salvar la temporada, el presidente grana, aprovechó la interrupción de su portavoz, encargado de desviar cualquier pregunta complicada, y la decisión del jefe de prensa de pasar rápidamente el turno de pregunta, para no dar una explicación ni a los medios presentes ni a los aficionados.

Otra de las preguntas incómodas se refería al hecho de que el consejo ahora abriera la puerta a Ramos, que dejó claro que ya no tiene nada que ver con el Racing Murcia, y en su día se puso todas las trabas para que entrara Alfonso García. Fue Antonio Martínez, portavoz, el que salió del paso indicando que el nuevo consejero ha firmado préstamos convertibles y que Alfonso García no lo hizo, respondiendo sobre una etapa de la que no sabe nada porque todavía no formaba parte del órgano de gobierno del Real Murcia ni estaba en las negociaciones.

500.000 euros de presupuesto y ningún plan novedoso

Ha salvado el Real Murcia la temporada gracias a la aparición de Agustín Ramos, pero dentro de solo unos días, después de pagar todo lo que se adeuda del día a día, los granas tendrán de nuevo los bolsillos vacíos a la vez que se abre la persiana de la siguiente temporada. Sin embargo, en la rueda de prensa, en la que se dijo que no se tardará en lanzar la campaña de abonados, Francisco Tornel ni sus compañeros de mesa fueron capaces de exponer los planes de futuro y las fórmulas para lograr ingresos al margen de la venta de carnés o de publicidad. Ni una sola noticia novedosa ofreció el presidente y el portavoz, tampoco Agustín Ramos, que sí afirmó que si había que poner más dinero que lo haría. Eso sí, aprovechando el descenso que para el club no es un descenso, el presupuesto se rebajará hasta los 500.000 euros, y es que es la única forma que tiene el actual consejo de mantenerse en unas sillas que no quieren abandonar de ninguna forma.