Manolo Molina no ha tardado en ponerse manos a la obra. Nada más hacerse oficial su contratación como director deportivo del Real Murcia, el lorquino ya se ha puesto a trabajar. Y una de sus primeras tareas es la contratación del entrenador. Sin tiempo que perder, el ex del UCAM levantaba el teléfono para ponerse en contacto con Fran Alcoy, actual técnico de El Ejido 2012, pero a las primeras de cambio ha recibido su primer portazo como murcianista. El valenciano continuará ligado al equipo almeriense, club que ayer mismo, nada más publicar este diario el interés del Real Murcia, hacía oficial la renovación del ex del Talavera.

Sabía Manolo Molina que no era sencillo. Lo sabía desde el mismo momento en el que contactó con Alcoy y el preparador le comunicó que tenía apalabrada su continuidad con los celestes para la próxima campaña. Sin embargo, había una pequeña posibilidad de salida, y a esa se agarraba Molina, que ayer mismo trabajaba para convencer al valenciano para que hablase con el presidente de los almerienses y le pidiese que le dejase libre. El lorquino lo intentaba incluso con personas cercanas a Alcoy.

Pero todas las esperanzas acabaron por la vía rápida. Nada más publicarse el interés del Real Murcia, El Ejido 2012 movió ficha, haciendo oficial una renovación que estaba apalabrada y que no se llevaría a cabo hasta el fin liguero, y es que a los celestes, que la próxima campaña jugarán en Segunda RFEF, todavía les queda un partido.

Con la pelota en el tejado del técnico valenciano, que había escuchado la propuesta de Manolo Molina y se había mostrado interesado en formar parte del proyecto murcianista, finalmente Alcoy no dio el paso y Manolo Molina tendrá que seguir tirando de la lista de entrenadores que maneja.

Otro de los nombres que aparecía en ese listado era el de José Miguel Campos, como ya adelantó esta redacción hace unos días. De hecho, este fue el primer candidato que el lorquino puso sobre la mesa en su reunión inicial con el consejo de administración. Pero las opciones de que el mazarronero regresase a Nueva Condomina parecen ahora muy lejanas. Primero porque no es del agrado del actual equipo de Gobierno y segundo porque pertenece a la secretaría técnica del Granada, donde se encuentra cómodo. Otro de los entrenadores que gustan al director deportivo es Sandroni, que todavía no ha confirmado si continuará en el Yeclano o buscará una nueva aventura tras la caída a quinta categoría.

El que no está en la lista de favoritos de Manolo Molina es José Luis Loreto. El consejo de administración no descarta la continuidad del sevillano, pero el director deportivo tiene otros planes. Por lo que ha sabido esta redacción, de momento, no se ha producido ninguna reunión entre Molina y Loreto, pero los movimientos del lorquino lo dicen todo. Antes incluso de hablar con el actual entrenador del Real Murcia, que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio, ya ha llamado a Fran Alcoy, y ante la negativa del valenciano, que seguirá ligado al El Ejido 2012, ahora al director deportivo murcianista no le queda otra que seguir buscando al dueño del banquillo grana.