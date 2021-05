Ana Carrasco (Cehegín, Murcia, 1997) vuelve a competir este fin de semana después de nueve meses fuera por una caída en la que se fracturó dos vértebras. Tras una larga recuperación y aún sin encontrarse al 100%, asegura a EFE que no se pone objetivos y que utilizará el Gran Premio en Motorland (Aragón) como prueba real para "ver" dónde está. Eso sí, con "más ganas que otros años".

Durante el tiempo alejada de los circuitos, a la piloto murciana le dio tiempo a mirar más allá del motociclismo. Creo 'Dorsal 11', una agencia de márketing global con especial atención al deporte femenino con la que quiere "transmitir lo aprendido" para ayudar a otros deportistas a "ganarse la vida con su deporte"

Pregunta: Nueve meses después va a volver a competir. ¿Cuáles son sus sensaciones?

Respuesta: Tengo más ganas que otros años. Es una sensación diferente porque volver a competir después de tanto tiempo es distinto. Sí que llevo mucho tiempo recuperándome y entrenando para estar preparada para el inicio del campeonato y tengo ganas de empezar mañana, ver dónde estoy y ver qué podemos hacer este fin de semana.

P: Como si fuera un segundo debut, ¿no?

R: (Ríe). Sí, la verdad que sí. Cuando estás tanto tiempo sin competir, la primera carrera del año hace más ilusión que el resto. Vuelvo a mi normalidad.

P: Tanto tiempo sin competir… ¿le ha dado muchas vueltas a la cabeza?

R: La verdad que no soy de darle muchas vueltas a las cosas, así que he intentado pensar lo menos posible. Está claro que todo el tiempo que he estado parada he intentado recuperar lo antes posible, pero a nivel de competición he intentado pensar lo menos posible porque tengo que esperar a ver cómo estoy antes de crearme objetivos que quizá no pueda cumplir.

P: Qué diferente esto que dice respecto a otros años. Recuerdo que cuando hablamos antes de empezar el anterior campeonato me comentaba que a su dorsal '11' quería quitarle el '1', y ahora parece que no piensa en ganar el Mundial.

R: (Ríe) Sí, sí que pienso en ganar el Mundial; al final el objetivo es luchar por ganar, pero el planteamiento es diferente a otros años en los que llegas en forma tras hacer una temporada completa. Ahora mismo, nosotros tenemos que ver dónde estamos. En pretemporada hemos ido rápido en todos los circuitos, pero es diferente a competir. Este fin de semana es un poco de prueba, ver durante los entrenamientos dónde estamos y qué podemos hacer. Si estamos para ganar, perfecto, sería lo suyo; y si no, a seguir trabajando y encontrar un buen resultado. Tenemos todo el año por delante y hay que intentar mejorar cada día.

P: ¿Qué es lo que más le ha costado al volver a subir a la moto?

R: Físicamente, cuando empecé, estaba bastante regular, en cuanto a preparación física y a nivel de colocación encima de la moto porque es muy exigente a nivel de cuello, cervicales… Al principio tuve incluso problemas de visión y fueron unos meses complicados en ese sentido. Voy avanzando, pero a nivel de dolor y sensaciones no al ritmo que me gustaría. Voy mejorando, pero necesito mejorar más y no sé cuánto tiempo me va a llevar recuperarlo.

¡Revisión médica hecha! ¡En forma y lista para empezar el fin de semana de carreras!😄✊🏼



Medical check done! Fit and ready to start the racing wekeend!😄✊🏼 pic.twitter.com/tu0wp9NTha — Ana Carrasco (@AnaCarrasco_22) 20 de mayo de 2021

P: En este tiempo de lesión le ha dado para mirar más allá de la competición. Sacó 'Dorsal 11', su agencia de márketing deportivo junto a su mano derecha Eliseo Carrasco, y recientemente os habéis aliado con WOT para impulsar el deporte femenino. ¿Cómo surge esta idea?

R: Sí, pude hacer otras cosas que llevaba tiempo queriendo hacer y que nunca podía. En ese sentido, estoy contenta de haber podido lanzar 'Dorsal 11' con Eliseo. Llevábamos mucho tiempo hablándolo y nos hace mucha ilusión poder ayudar de alguna forma a otros deportistas que están llegando. Contenta, ilusionada y con ganas de transmitir lo que hemos aprendido estos años a otras y otros deportistas para que puedan ganarse la vida con su deporte.

P: Y también con gente de renombre, como la última incorporación de Vero Boquete, internacional con España y actual jugadora del Milan.

R: Estamos contentos porque a Vero la seguía hace mucho tiempo, y ella a mi también. Tener la oportunidad de trabajar con ella, con una de las mejores futbolistas que hemos tenido, hace mucha ilusión.

P: Siendo paisano suyo le tengo que preguntar por él. Pedro Acosta está deslumbrando en Moto 3. ¿Le conoce? ¿Qué puede decir de él?

R: Le conozco porque hemos entrenado muchas veces juntos. Cuando aún vivía en Murcia entrenábamos con el mismo entrenador, que es el que le acompaña ahora. Siempre ha sido muy rápido, aunque lo que ha hecho nadie lo esperaba; y yo tampoco. Llegar al Mundial y hacerlo bien desde el principio es difícil, pero ahí está. Está triunfando, aprovechando bien el equipo que tiene y que en la categoría tampoco hay ningún líder claro como otras temporadas. Ha cogido todo eso y el que marca la diferencia es él.