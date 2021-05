Manolo Molina no ha tardado en ponerse manos a la obra. Nada más hacerse oficial su contratación como director deportivo del Real Murcia, el lorquino ya se ha puesto a trabajar. Y una de sus primeras tareas es la contratación del entrenador. Sin tiempo que perder, el ex del UCAM ya ha levantado el teléfono para ponerse en contacto con Fran Alcoy, actual técnico de El Ejido 2012. Aunque el valenciano, según ha podido saber esta redacción, tendría apalabrada su continuidad para la próxima campaña, el nuevo director deportivo del Real Murcia está intentando convencerle para que se agarre a una opción que tiene para desvincularse de su actual equipo y así se sume a un conjunto grana que tendrá que confeccionar una plantilla ambiciosa para ascender sí o sí a la Primera RFEF.

Fran Alcoy llegaba a El Ejido 2012 el pasado mes de enero. El valenciano cogió al equipo tras la destitución de Tito García Sanjuán. Anteriormente el entrenador estuvo vinculado al FC Cartagena de Paco Gómez, donde ejerció de gerente en un inicio y de técnico posteriormente. Su etapa más larga fue en el Talavera, donde llegó a mantenerse durante seis temporadas, logrando dos ascensos a Segunda B y un descenso a Tercera. También ha estado en las canteras del Atlético de Madrid B y del Villarreal.

Fran Alcoy todavía está inmerso en esta temporada con El Ejido 2021. Los almeriense, que formaron parte del grupo del Real Murcia en la primera fase de la competición, cayeron al grupo en el que tendrían que luchar por no caer a la quinta categoría. Y, a falta de una jornada que se disputará este fin de semana, lo han conseguido. Los celestes tendrán una plaza en la Segunda RFEF, misma liga a la que han caído los murcianistas, después de sumar 34 puntos, igualando a Las Palmas Atlético y Recreativo Granada.

La pelota ahora está en el tejado del técnico valenciano, que después de escuchar la propuesta de Manolo Molina y de mostrarse interesado en formar parte del proyecto murcianista, ahora tendrá que dar un paso más y hablar con el presidente de El Ejido 2012 para conseguir su desvinculación y así poder sentarse en el banquillo de Nueva Condomina. El director deportivo grana está haciendo todos los esfuerzos para que Alcoy lidere este proyecto.

En caso de que el acuerdo no llegue a buen puerto, al ex del UCAM le tocará seguir tirando de contactos. Otro de los nombres que encabezaba su lista era el de José Miguel Campos, como ya adelantó esta redacción hace unos días. De hecho, este fue el primer candidato que el lorquino puso sobre la mesa en su reunión inicial con el consejo de administración. Pero las opciones del mazarronero se desvanecieron. Primero porque no es del agrado del actual equipo de Gobierno y segundo porque ahora mismo pertenece a la secretaría técnica del Granada, donde se encuentra cómodo.

El que no está en la lista de favoritos de Manolo Molina es José Luis Loreto. El consejo de administración no descarta la continuidad del sevillano, pero el director deportivo tiene otros planes. Por lo que ha sabido esta redacción, de momento, no se ha producido ninguna reunión entre Molina y Loreto, pero los movimientos del lorquino lo dicen todo. Antes incluso de hablar con el actual entrenador del Real Murcia, que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio, ya ha llamado a Fran Alcoy, y ahora es el valenciano el que tiene la última palabra.