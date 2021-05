ElPozo Murcia y el Jimbee Cartagena disputan esta noche (20.30 horas, GOL) en el Palacio de los Deportes de Murcia un derbi muy especial, ya que en juego estará el liderato y la posibilidad de acabar en la primera plaza la temporada regular. Ambos conjuntos están empatados a 61 puntos, aunque los locales con un partido menos disputado.

La principal diferencia que puede ser determinante esta noche es el tiempo que han tenido unos y otros para preparar el choque. Los murcianos llegan de disputar tres partidos la pasada semana, entre ellos la final de la Copa del Rey, mientras que los cartageneros de Duda no compiten desde que ganaron por 7-0 al O Parrulo el domingo 9 de mayo.

El encuentro contará con aficionados en las gradas. Los abonados del club local tienen acceso gratuito, mientras que para el público las localidades son al precio de 10 euros. Las taquillas se abrirán a partir de las seis y media de la tarde. En una temporada tan atípica como la actual, la presencia de espectadores es un aliciente para un derbi que llega en un buen momento clasificatoria para ambos. ElPozo, que durante mucho tiempo estuvo alejado de la zona alta de la clasificación, remontó gracias a una racha de ocho victorias consecutivas. Los cartageneristas, por su parte, se han repuesto de una racha de cuatro derrotas consecutivas y ahora han enlazado una de cuatro victorias de cinco posibles. Por tanto, tres puntos vitales para el devenir de la liga en sus últimas jornadas.

En los locales, de momento, no hay ninguna baja puesto que también se ha recuperado el meta Carlos Espíndola, mientras que en los visitantes se han recuperado Bebe y Fran Fernández, que estaban lesionado.

El Jimbee tratará de romper una racha de catorce temporadas sin ganar un equipo de Cartagena en Murcia en un derbi. La última vez lo logró el desaparecido Polaris World.

Giustozzi: «Estamos en desigualdad de condiciones, pero no es tiempo de lamentarse»

Diego Giustozzi piensa que su equipo llega justo de preparación al derbi, pero consdiera que «no hay tiempo para lamentarse porque tenemos los cuatro últimos partidos de liga deciden la clasificación y después vienen los play off. El Jimbee ha tenido tiempo de descanso y en eso estamos en desigualdad de condiciones, pero es algo que ocurre desde hace meses con todos los rivales», afirmó el argentino. Asegura que ese condicionante no va a cambiar el estilo de juego de su equipo: «ElPozo sabe ser protagonista y va a buscar a los rivales hasta su portería, pero somos un equipo joven que si improvisa mucho, el jugador con experiencia nos saca ventaja, pero improvisar poco no significa cerrarse. Creo que a ElPozo no lo vieron hacer eso nunca».

Duda: «Tenemos la ventaja de llevar más de una semana preparando este partido»

Duda regresa al Palacio de los Deportes, pero en este caso al vestuario visitante. El hispanobrasileño espera hoy un encuentro «muy competido contra un rival que ha remontado muchos puestos en la clasificación y que viene de hacer una muy buena Copa del Rey. Es un equipo con mucho potencial, con muchas virtudes y con las ideas muy claras en estos moentos». El preparador admitió que parten con ventaja porque llevamos más de una semana preparando este partido, pero es algo que no es definitivo y tenemos que conseguir que al final de los 40 minutos sea una ventaja». Además, valoró que la victoria permitiría al Jimbee «depender de nosotros mismos para estar delante de ellos y quizás es el más importante de los que nos quedan».