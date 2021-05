Cerca de cinco mil aficionados acudieron el pasado 7 de marzo de 2020 para ver al UCAM Murcia CB en el Palacio de los Deportes sin saber que sería el último en catorce meses tras la irrupción por el coronavirus. Pero un año y dos meses más tarde, la espera tendrá su punto y final. Y es que serán 1.500 abonados los que podrán despedir el presente curso de la Liga Endesa junto al equipo universitario este domingo (17.00 horas) en el último partido de la temporada frente al Casademont Zaragoza, después de que la ACB confirmase el regreso de los aficionados para las dos últimas jornadas del calendario.

No todos los que estuvieron la última vez podrán estar presentes, pero será el mejor premio para un UCAM Murcia CB que, con la permanencia en el bolsillo desde hace semanas, se ha quedado sin opciones de pelear por estar en el Top10 en la recta final de la campaña. Los abonados que renovaron su compromiso, adquiriendo su abono a ciegas en plena pandemia ante la esperanza de poder regresar alguna vez al Palacio de los Deportes, tendrán prioridad para retirar las localidades. Para ello es fundamental haber retirado el carné previamente. Quien no lo haya hecho, deberá acudir a las oficinas situadas en el pabellón hasta el viernes a las 19.30 horas. En el caso de que no puedan ir a retirarlo, deberán llamar al teléfono 968245450 para comprobar la documentación y obtener su código de afiliación.

Desde ayer por la tarde, a las 18.00 horas, cada abonado en la web del UCAM CB, y en el siguiente enlace https://reubicacion.ucammurcia.com/ se explican todos los pasos para poder obtener una localidad en el pabellón, donde será muy importante leer y aceptar la Declaración de Responsabilidad. Las localidades disponibles para abonados que no hayan sido retiradas por los mismos, se pondrán a la venta desde el sábado 22 a las 10.00 hasta el domingo 23 a las 14.00 al público en general. El precio de las entradas será de 15 euros en la Zona Alta del Palacio de los Deportes y de 25 en la Zona Baja.

En el protocolo general de acceso se podrá acceder al recinto desde una hora y media antes del partido. Será obligatorio el uso de mascarilla FPP2 en todo el pabellón y estará terminantemente prohibido consumir comida o bebida a excepción de agua, así como deambular por el pabellón. Por lo que habrá que permanecer todo el encuentro en el lugar asignado.

Duelo ante el Obradoiro esta tarde

El UCAM Murcia CB volverá a disputar un partido con público esta misma tarde, cuando salte al pabellón Multiusos Fontes do Sar para enfrentarse al Monbus Obradoiro (18.30 horas, Movistar +). Si el domingo será cuando los aficionados se despidan de su equipo en el Palacio de los Deportes, será esta tarde cuando ocurra lo mismo en la casa del cuadro gallego.

El equipo de Sito Alonso tratará de finalizar la temporada de la mejor manera posible, buscando dos triunfo en los partidos que restan, después d quedarse sin opciones de finalizar en el Top10 de la Liga Endesa al caer el pasado domingo frente al Morabanc Andorra. El técnico madrileño contará de nuevo con la baja del pívot Augusto Lima, quien estará un mes fuera de las pistas por una lesión de rodilla, y deberá ajustar las piezas para recomponer el juego interior.

«No puedo cambiar la situación y lo importante es contar con los que tengo disponibles y hay que sustituir a Augusto de forma más inteligente y haciendo un trabajo más colectivo para que no echemos en falta su intensidad frente a un rival que juega muy bien por encima del aro con jugadores como Steven Enoch y Laurynas Birutis», apuntó el técnico universitario ayer.