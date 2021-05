El partido de mañana miércoles en Santiago de Compostela entre Monbus Obradoiro y UCAM Murcia, correspondiente a la jornada 37 de la Liga Endesa, será el primero con público esta temporada de la máxima categoría del baloncesto español después de la ausencia de aficionados en los pabellones por la pandemia.

Galicia es una de las Comunidades Autónomas en Fase 1 y, por lo tanto, tiene permiso para la vuelta de público en el deporte profesional. Después de que los aficionados volvieran a los estadios de LaLiga de fútbol el pasado fin de semana, esta semana será el turno de la ACB.

De acuerdo a los establecido por las autoridades, en los pabellones de la Liga Endesa podrá entrar un 25 por ciento de público, siempre con un máximo de 1.500 aficionados y siguiendo los protocolos sanitarios vigentes.

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, confirmó este retorno de espectadores en el baloncesto durante la presentación de la selección española femenina de baloncesto que disputará el próximo Eurobasket. «Vuelve el público la ACB y en la Fuente de San Luis habrá público durante el Eurobasket. Vamos progresivamente, con cuidado pero mucha determinación, hacia una nueva situación», destacó.

Retraso del último partido

La Liga ACB, además, comunicó ayer los horarios de los últimos encuentros de la temporada regular, que se disputará el próximo domingo 23 de mayo. El UCAM Murcia recibirá ese día al Casademont Zaragoza a las cinco de la tarde y no a las doce y media de la mañana como estaba previsto inicialmente. Al quedarse sin opciones los murcianos de entrar en el play off por el título, idéntica situación que vive el conjunto maño, se ha decidido posponer a la tarde el mismo. De esta forma no coincidirá en horario con el UCAM Murcia-Ibiza de ascenso a Segunda División de fútbol. Los aficionados de ambos conjuntos, por tanto, podrán verlos sin ningún problema.