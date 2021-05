Tras el ascenso directo del Águilas y el Pulpileño a Segunda RFEF, seis serán los equipos que se jueguen en eliminatorias un puesto para la nueva categoría. El Mar Menor, gracias a la derrota del Cartagena B, podrá encarar esta fase de play off de ascenso con la ventaja que otorga la tercera posición.

La confirmación de que el Real Murcia Imperial no pueda llegar a jugar esta fase de ascenso ha provocado que su plaza la ocupe un tercer equipo del Subgrupo D. De este modo, Mar Menor y Cartagena B se libran de jugar la primera ronda, entrando al play off directamente en las semifinales. Por su parte, el Racing Murcia recibirá a Los Garres en casa, mientras que La Unión hará lo propio con el Cartagena Efesé. Estos cuartos de final se decidirán a partido único.

La ventaja de posición de los clasificados del Subgrupo C, permitirá al Mar Menor enfrentarse al peor clasificado que logre superar la primera eliminatoria, mientras que el Cartagena B lo tendrá que hacer con el mejor clasificado. Los partidos de semifinales se jugarán ambos en el campo de los conjuntos del Subgrupo C. El nivel de los equipos que lucharán por una plaza en Segunda RFEF augura un play off lleno de emociones.

Polémica por la permanencia

El partido suspendido que ayer debía enfrentar al CAP Ciudad de Murcia con la SFC Minerva ha desencadenado una queja formal por parte de varios equipos (Cap Ciudad, Muleño, Churra, El Palmar, Huércal-Overa, Minera y Olímpico de Totana) que ven desvirtuada la competición, exigiendo a la FFRM que den a la Minerva el partido por perdido, con su correspondiente sanción económica.