El murciano Pedro Acosta reforzó su liderato en el Campeonato del Mundo de Moto3 pese a solo ser octavo en el Gran Premio de Francia después de sufrir una caía que le obligó a remontar. El mazarronero protagonizó dos espectaculares recuperaciones. Primero desde la parrilla de salida. Salió vigésimo primero y en apenas cuatro vueltas se situó séptimo. En ese momento sufrió una caída sobre una pista que estaba mojada aunque durante la carrera no ha llovido. Acosta levantó rápidamente su moto y volvió a la pista, pero cayó hasta la decimoctava plaza, desde comenzó a cazar a los diferentes grupos que se habían formado y firmar al final un sobresaliente octavo puesto que le mantiene como líder destacado de Moto3 con 54 puntos sobre el segundo clasificado, el español Sergio García, quien logró el triunfo. Por su parte, Niccolo Antonelli también se cayó durante la carrera y perdió la segunda plaza en el campeonato.

Después de firmar tres victorias y un segundo puesto en las cuatro primeras carreras, Acosta afirmó que «alguna vez habría que perder», en alusión al octavo puesto. «Si no hubiese caídas esto no tendría gracia», reconoció sonriendo el líder, que destacó que va a continuar exactamente igual que hasta ahora, trabajando sin pensar en nada más que en las carreras de Mugello y Montmeló, sus siguientes citas del campeonato. «Iba muy cómodo y la verdad es que no sé muy bien por qué he caído, pero sólo he pensado en volver cuanto antes para intentar seguir y no cometer más errores», recordó Acosta.

En MotoGP, el australiano Jack Miller se adjudicó su segunda victoria consecutiva, un resultado prácticamente fue «por descarte» debido a las muy adversas condiciones climatológicas que tuvieron que afrontar los pilotos.

Tras Miller se clasificaron los franceses Johann Zarco y Fabio Quartararo, que es el nuevo líder del Mundial con apenas un punto de ventaja sobre el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, que acabó cuarto la carrera francesa.

Marc Márquez llegó a situarse líder de la carrera tras tener que cambiar los pilotos de moto y pasar por talles. El catalán aguantó líder apenas dos vueltas, la sexta y la séptima, pues en la octava se fue por los suelos en la curva doce, aunque intentó regresar rápidamente al trazado. La carrera se convirtió en una auténtica lucha por la supervivencia sobre la moto, en la que el más avezado era el australiano Jack Miller, sin que el ídolo local Fabio Quartararo pudiese hacer nada por alcanzarlo, mientras Johann Zarco, el otro ídolo de la afición francesa, daba buena cuenta de Nakagami para instalarse en la tercera posición. Marc Márquez sufrió una segunda caída en la curva seis y cuando era undécimo, que le obligó a retirarse en el duodécimo giro.

Por último, en Moto2 llegó la victoria de Raúl Fernández, compañero de Pedro Acosta en el Team Ajo, y que se coloca en la segunda plaza del Mundial.