El mazarronero Pedro Acosta (KTM) ha concluido en octava posición el Gran Premio de Francia, que se ha disputado en el circuito de Le Mans, después de sufrir una caída y de verse relegado a las decimoctava plaza. El murciano de 16 años de edad, que el próximo 25 de mayo cumplirá 17, salía vigésimo primero y en apenas cuatro vueltas se ha situado séptimo. En ese momento ha sufrido una caída sobre una pista que estaba mojada aunque durante la carrera no ha llovido. Acosta ha levantado rápidamente su moto y vuelto a la pista, pero ha perdido posiciones y ha empezado a realizar una gran remontada, cazando a los diferentes grupos que se habían formado y llegar hasta un meritorio octavo puesto que le mantiene como líder destacado de Moto3 con una ventaja de 53 puntos sobre el segundo. La carrera la ha ganado el español Sergio García, con Gas Gas.

Acosta ha declarado a DAZN tras la prueba que “me ha molestado un poco la caída porque no sé por qué me ha pasado, pero solo quedaba seguir, y más que por los puntos, lo he hecho por el equipo, que lleva tres días trabajando durísimo aquí”, ha dicho, para añadir seguidamente que “hemos cometido un error, pero lo hemos solventado bien. Ahora nos vamos más lejos de puntos en el campeonato y ahora será importante el doblete de carreras que tendremos en Mugello y Montmeló. A Le Mans no puedes venir queriendo ganar, hay que pasarlo como sea, no ha sido un fin de semana fácil después de quedarnos en la Q1 en los entrenamientos”.