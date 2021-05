Llega la hora decisiva para el UCAM Murcia. Y es que el momento con el que llevan soñando desde el comienzo del curso ha llegado. La oportunidad para la que han trabajado durante una temporada tan dura como atípica ya está aquí. El equipo universitario se verá las caras en el primer encuentro de play off de ascenso a Segunda División con el Barça B (12.00, Footters) en el Municipal Vicente Sanz de Don Benito en un partido al todo o nada. Quien pierda, verá el resto del play off desde casa y quien gane, tendrá que superar un escalón más para alzarse con la gloria de entrar en LaLiga Smartbank.

Uno de los momentos más bonitos y que más pasión levanta en el fútbol modesto comienza este fin de semana. El UCAM Murcia será el único representante de la Región de Murcia entre los dieciséis aspirantes a esas cuatro plazas de ascenso. Ni Real Murcia, ni Yeclano, ni Lorca Deportiva han podido superar la extrema dificultad de este curso y no han cumplido las expectativas.

Clasificarse para el play off es siempre una ardua tarea en la que ni un buen trabajo desde comienzo de curso, te garantiza estar. Sin ir más lejos, el UCAM Murcia lleva cuatro temporadas dando tumbos desde su regreso a la Segunda B. Los azuldorados, desde que volvieron a la voracidad del fútbol modesto, no habían conseguido clasificarse para ningún play off a pesar de haber construido auténticas plantillas para volver al fútbol profesional. Al cuarto intento lo han conseguido con el retorno de viejos conocidos como Salmerón en el banquillo y Biel Ribas en la portería, los dos únicos integrantes de la plantilla que vivieron el único ascenso a Segunda –hasta el momento- del UCAM Murcia.

El equipo murciano no llega en el mejor momento de la temporada a la fase decisiva, perdiendo los dos últimos partidos de la segunda fase ante San Fernando y Algeciras que le hicieron ceder el liderato en favor del Linares. Sin embargo, en una eliminatoria a partido único y con la motivación que da jugar un play off, «da igual lo que hayas hecho atrás, puede pasar cualquier cosa», explicaba Salmerón.

El UCAM Murcia tendrá enfrente a uno de los rivales más complicados que les podía tocar y seguramente, el más talentoso de toda la categoría. El Barça B es un equipo plagado de futuras estrellas mundiales que próximamente estarán mostrando su fútbol por campos de Primera División y en algunos casos, en Europa. El equipo culé, dirigido por Francisco Javier García Pimienta, ha cuajado una temporada excelente quedando segundo en la clasificación tan solo por debajo del todopoderoso UD Ibiza, uno de los grandes favoritos al ascenso junto al CD Badajoz.

Un rival de altura

El equipo catalán ha terminado la temporada con quince victorias, cuatro empates y siete derrotas y 49 puntos mientras que el UCAM lo hace con doce triunfos, siete empates y cinco derrotas para terminar con 43 puntos. Los números de ambos equipos son parecidos a lo largo del curso pero el filial azulgrana viene en una mejor dinámica que los universitarios. El Barça B ha ganado sus cuatro últimos choques de manera consecutiva para un total de cinco victorias y tan solo una derrota en la segunda fase.

El FC Barcelona B es el último escalón de ‘La Masía’ antes de dar el paso con el primer equipo. Practican el mismo fútbol, manteniendo el ADN Barça del que tanto presumen en las últimas décadas. Un estilo de juego basado en la posesión, con un 4-3-3 definido y con mucho talento en todas las líneas. Destacan jugadores como Konrad de la Fuente, que ha debutado esta temporada en la Champions League con el Barcelona, y Peque por las bandas. Dos puñales en los que García Pimienta se vuelca para desatascar sus partidos. En punta, Rey Manaj es el máximo artillero con doce tantos. Un delantero que va bien por arriba y domina el juego de espaldas para habilitar a la segunda línea. En el centro del campo, Collado es el más destacado con ocho tantos. Es un mediapunta zurdo que a buen seguro, pronto veremos como mínimo, en Primera División.

Destaca en la posición de mediocentro defensivo Nico González, hijo del mítico futbolista del ‘SúperDepor’. Ha renovado recientemente con el Barcelona y ya lo catalogan como el futuro Sergio Busquets. A todos estos nombres hay que añadir el de Óscar Mingueza, que ha sido liberado por el primer equipo para disputar el play off. El defensa, que ha estado toda la primera con el primer equipo y ha sido uno de los fijos para Koeman, disputando 38 partidos entre Liga, Copa del Rey, Champions y Supercopa de España, puede disputar el encuentro frente al UCAM al tener ficha del B y menos de 23 años.

Adri León, en la convocatoria

Salmerón ha viajado a Don Benito con toda la primera plantilla menos Tropi, lesionado de larga duración. Han entrado finalmente en la convocatoria los tocados Adri León y Biel Ribas, aunque Salmerón admite que «llegan muy justos». Del filial, entraron en la lista Zorro, portero del filial y Booker, un fijo en la dinámica del primer equipo y que ya ha disputado varios encuentros a lo largo del curso.