En directo: UCAM Murcia CB-Morabanc Andorra

Primer cuarto

El UCAM Murcia comunicó minutos antes de iniciar su partido ante el Morabanc Andorra que el pívot Augusto Lima sería baja en los tres partidos que restan -incluido el de hoy- para finalizar la temporada. El brasileño sufre una distensión del ligamento lateral externo y un edema óseo en su rodilla izquierda, por lo que estará de baja cerca de un mes. Una ausencia que Sito Alonso ya conocía desde el pasado miércoles, cuando el jugador publicó un enigmático mensaje en su cuenta de Twitter. "Todo pasa por una razón", escribía en inglés ese día. Con esta ausencia, el UCAM Murcia arrancó el partido muy concentrado en defensa, consciente de lo que suponía la baja de una de sus piezas más importantes, pero le faltó de frescura en ataque para aguantar el primer arreón. El Morabanc Andorra fue capaz de anotar diez minutos en los tres primeros minutos de partido y eso provocó un parcial de 2-10 de salida. Los lanzamientos exteriores de Taylor al filo de la posesión no fueron la mejor opción, pero es que era la única que le quedaba al equipo universitario. Eso precipitó la entrada de Frankamp a pista, por Tomás Bellas, aunque tampoco arregló demasiado las cosas. La defensa del Morabanc de Ibon Navarro era impermeable en el inicio de este primer cuarto y tan solo el empeño de Webb permitía al UCAM no tener su casillero a cero (4-13). No obstante, el UCAM parecía reaccionar con una entrada de Taylor y una gran asistencia de Frankamp para Cate antes de llegar al primer tiempo muerto del choque (8-15). La entrada de Davis y DJ Strawberry otorgó otro aire al juego ofensivo del cuadro murciano, pero Dime hizo mucho daño por dentro a un juego interior muy vulnerable ante la ausencia de Lima (15-25).

Segundo cuarto

Radovic y Strawberry, a la contra, aceleraron el inicio de un segundo cuarto donde el UCAM debía dar un paso hacia adelante en los dos extremos de la pista si quería contar con opciones de llevarse el partido (19-25). Después de varios ataques fallidos por parte de ambos equipos, fue el Morabanc Andorra el que parecía salir mejor parado en el intercambio de golpes, con un excepcional Clevin Hannah, a pesar de que un triple y un tiro de media distancia de Davis acercaba a los universitarios (26-30). Tyson Pérez aprovechó su físico y las dudas del UCAM para convertir dos rebotes ofensivos que demostraban la superioridad visitante en en la pintura, no obstante, los de Sito Alonso aguantaron el pulso con cinco puntos consecutivos, tras un triple de Strawberry, e Ibon Navarro tuvo que pedir tiempo muerto (31-32). Un tapón de Cate y un rebote ofensivo de Webb fueron la antesala de otro triple de Strawberry que colocaba por delante al UCAM por primera vez en el partido a falta de tres minutos para el descanso (34-32). El equipo murciano confirmó su buen momento de forma durante este tramo del encuentro con un Isaiah Taylor sabiendo mover a la defensa rival y otro triple de James Webb que volvió a dar aire fresco (40-34). El ala-pívot se fue armando de confianza con cada buena acción y Vasileiadis remató este buen cuarto para los locales también desde el perímetro (43-34).

Tercer cuarto

La intensa defensa del UCAM sobre los hombres importantes del Morabanc Andorra, sobre todo Hannah, le permitió marcar territorio en el inicio de la segunda parte. Sin embargo, el dominio del UCAM se rompió pronto al convertirse el partido en un intercambio de golpes que permitió al equipo de Ibon Navarro meterse de lleno de nuevo debido al 4-12 de parcial con dos triples de Shenglin (47-46). Con el marcador apretado el equipo murciano tuvo que pelear de nuevo en el barro. Las tres faltas de Cate le enviaron al banquillo, lo que devolvió a pista a Radovic para hacer el rol de pívot junto a Webb. El UCAM volvió a recuperar la solidez atrás, y pudo contar con una renta mayor si Jordan Davis llega a estar más acertado desde el tiro libre (53-50). Sin embargo, fue entonces cuando el Andorra sacó un plus más de físico que apagó rápidamente tras los triples de Radovic y Sergi García (58-56). Pese a los problemas, el UCAM supo aguantar el tramo final y Conner Frankamp aprovechó un fallo de defensivo para anotar solo desde el triple (63-56).