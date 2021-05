El UCAM Murcia sigue preparando su participación en el play off de ascenso a Segunda División. Los universitarios disputarán el domingo la primera eliminatoria, en la que se enfrentarán al Barcelona B en el campo del Don Benito, en Extremadura. José Luis Mendoza, presidente de la entidad azul y dorada, acudió ayer a La Condomina para apoyar a la plantilla con vistas a esta cita. El máximo mandatario indicaba que «ante un encuentro importante, he querido venir a animar a los jugadores para que luchen al máximo y consigan un resultado favorable que nos ayude a superar esta eliminatoria». Mendoza no dudó en comentar que no está de acuerdo con la sede escogida por la Federación. Los play off, que se van a disputar en Extremadura, deberían haberse celebrado en otro sitio, como por ejemplo Madrid, comentaba el presidente del club universitario.

También se mostró preocupado por el estado del terreno de juego del campo Vicente Sanz, donde el UCAM jugará su partido. «El campo parece que no está en las mejores condiciones y eso me preocupa», dijo, añadiendo que «confío en los jugadores». También recordó que el anterior ascenso a Segunda se logró eliminando al Castilla.