El FC Cartagena tiene que visitar un estadio que desde la semana pasa es oficialmente de nuevo de Primera División: el RCDE Stadium. Una plaza muy complicada en la que tendrá que pelear el conjunto albinegro para sacar un buen resultado. Una victoria puede sonar a utopía ante un gigante como el Espanyol, incluso rascar un punto. No obstante, el conjunto perico también ha flaqueado en su estadio.

Los de Vicente Moreno se han caracterizado por ser una auténtica apisonadora en casa. A día de hoy parece complicado que un equipo le quite el trono como el mejor local de la categoría. Los pericos han cosechado 47 puntos en el RCDE Stadium, consiguiendo ganar 15 de los 19 compromisos en su casa.

Sin embargo, hay cuatro equipos que han sido capaces de sacar un resultado positivo del feudo blanquiazul: Mallorca, Oviedo, Girona y Rayo Vallecano.

El conjunto bermellón, exequipo de Vicente Moreno, fue capaz de aguantar un empate en casa del Espanyol. Queda lejos, apenas había comenzado el campeonato liguero y el Espanyol ya había dado un golpe sobre la mesa goleando al Albacete en la primera jornada. No obstante, los de Luis García Plaza resistieron con firmeza el resultado inicial de 0-0, cosechando un punto muy valioso. De hecho, salvo que haya un cambio brusco en la clasificación, serán los bermellones quienes acompañen al Espanyol en el ascenso directo a Primera.

Por su parte, el Oviedo también arañó un punto del RCDE Stadium. Los de Cuco Ziganda no comenzaron bien el partido: Óscar Melendo abrió el marcador aprovechando un rechace de Joan Femenías. El Espanyol se quedaría con uno menos tras la expulsión de Dídac Vilà, y el Oviedo iba a aprovechar esa superioridad numérica para hacer daño. Nahuel Leiva marcó un golazo para enmarcar desde fuera del área que le quitó las telarañas a la portería de Diego López. Resultado final de 1-1, punto valioso del Oviedo.

Girona y Rayo Vallecano han sido los únicos equipos hasta la fecha que han conseguido llevarse un resultado positivo del feudo espanyolista. Les tocó rematar a contracorriente a los vallecanos, teniendo que remontar un 2-0 en contra. Puado abrió el marcador para el Espanyol con un gran testarazo y Raúl de Tomás puso el segundo en el marcador.

En la segunda mitad, dos golazos de Isi Palazón tras botar una falta y un gran zurdazo de Joni Montiel desde fuera del área empatarían el encuentro. Álvaro García puso el definitivo 2-3 a falta de cinco minutos.

El Girona también remontó en su partido en el RCDE Stadium. El gol inicial de Raúl de Tomás permaneció intacto en el luminoso hasta los últimos diez minutos. Bárcenas y Samu Sáiz le dieron la vuelta al marcador para hacer el 1-2. El Cartagena tiene motivos de sobra para creer que sacar un resultado positivo de Cornellá es posible. Los albinegros llegan a este compromiso cargados de ilusión y moral tras conseguir una victoria balsámica ante el Castellón. Una victoria que le pone más cerca de la salvación, pero sumar ante el Espanyol sería estar un paso más cerca de la permanencia.

Los aficionados del Cartagena podrán volver al estadio si la Región no sube sus cifras de contagios

El 18 de mayo los aficionados del FC Cartagena podrán regresar a las gradas del Cartagonova más de un año después. Lo harán siempre y cuando la Región de Murcia no suba sus cifras de contagios. Ese día los albinegros recibirán al Almería en la penúltima jornada como locales. La noticia se conoció ayer después de que el Gobierno autorizase la vuelta del público a los estadios de Primera, Seguda División y Liga ACB siempre, pero solo en aquellas Comunidades que estén en la Fase 1 y tengan una incidencia menor a 50. Aunque la Región superaría esa cifra actualmente, el Gobierno también la incluyó entre las que tiene luz verde siempre y cuando no se empeoren los números en los próximos días. Las otras regiones con permiso son la Comunidad Valenciana, Baleares y Galicia. «Volverá el público y lo hará en aquellos territorios en fase 1 de la pandemia, en donde la situación sanitaria es mejor. Es un dato que combina la voluntad de querer que haya público con el criterio sanitario que es fundamental», añadió Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deportes. Los estadios podrán acoger el 30% de su aforo siempre que no superen los 5.000 espectadores, añadió el mandatario. El Cartagonova podrá acoger unos 4.000 espectadores.