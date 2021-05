A principios de esta semana se conocía que el Barcelona B iba a ser el rival del UCAM Murcia en la primera ronda del play off de ascenso a Segunda División. Y es que, a pesar de ser un sorteo puro, había varias posibilidades de que al equipo universitario le tocara un filial, ya que cinco de los dieciséis clasificados son clubes cantera, aunque es cierto que el UCAM solamente podía enfrentarse a cuatro de ellos -Real Madrid Castilla, Barça B, Celta B y Bilbao Athletic- ya que la Real Sociedad B quedaba exento al tener que enfrentarse obligatoriamente a un tercero o al Calahorra.

Finalmente, el destino y la matemática (50 por ciento de opciones de cruzarse una cantera) han querido que el UCAM Murcia vuelva a tener enfrente a un filial. Será la tercera aparición del club murciano en toda su historia en el play off de ascenso a Segunda y en todos, el denominador común ha sido un filial. En el primero de todos, se cruzó en su camino el Bilbao Athletic en la temporada 14-15. El UCAM Murcia, entrenado por Eloy Jiménez aquel curso, cayó en las semifinales del play off tras no poder remontar el 1-0 cosechado en San Mamés. Un empate a uno en la ida enterró las opciones de los murcianos. No se rindió el club universitario y a la siguiente temporada volvió más fuerte aún consiguiendo su único ascenso al fútbol profesional. En su primera etapa, Salmerón tuvo solamente tuvo que superar una eliminatoria al quedar campeón de grupo tras un increíble sprint final de temporada que arrebató el liderato al Real Murcia. La eliminatoria de campeones volvió a poner a un equipo joven plagado de futuras estrellas como Marcos Llorente, Odegaard, Reguilón o Mariano, entre muchos otros. A pesar de la indudable calidad de los mirlos blancos, el UCAM Murcia tiró de oficio para superar una eliminatoria muy disputada y con mucha polémica en la que hicieron el valor doble de los goles a domicilio para subir a Segunda.

En su tercera aparición en un play off, le espera el Barça B en la primera prueba de las dos que tendría que superar para conseguir un nuevo ascenso. El filial azulgrana ha cuajado una excelente temporada en la que ha quedado segundo del Grupo III solamente por detrás de un excelente Ibiza. Al igual que el Madrid de las temporada 14-15 que se enfrentó al UCAM, el equipo catalán está repleto de jóvenes talentos que más pronto que tarde estarán mostrando su fútbol en Primera División y en Europa. Tiene en sus filas jugadores como Konrad de la Fuente, uno de los principales baluartes de la gran temporada del filial, que ya ha debutado con el equipo en la Champions League este curso y ha ido convocado en varias ocasiones. Destacan en el cuadro de García Pimienta Rey Manaj, internacional absoluto con Albania y Collado, con ocho tantos. También han jugado minutos los ya habituales en el primer equipo Ilaix Moriba o el defensa Óscar Mingueza.

El UCAM Murcia ya se ha enfrentado hasta en seis ocasiones a filiales durante el transcurso de la primera fase de la temporada. Recreativo Granada, Sevilla Atlético y Betis Deportivo han sido las canteras contra los que el equipo de Salmerón se han visto las caras. Y lo cierto es que no se le ha dado nada mal el global de los enfrentamientos contra estos tres equipos. Los universitarios han conseguido sacar once puntos de los dieciocho posibles en los seis enfrentamientos a ida y vuelta. Ante el Sevilla Atlético, se impusieron a domicilio por 0-1 y perdieron en La Condomina 2-3. Contra el Betis Deportivo, empataron a un gol en ambos partidos. Contra el único que consiguió hacer pleno fue contra el Recreativo Granada ya que consiguió imponerse tanto en casa como fuera de casa por 2-1 y 1-2 respectivamente.

En la segunda fase se libró de tener que enfrentarse a otro filial pero en el play off, la mala fortuna ha hecho que se empareje con el más potente de Segunda B y que tiene mucha hambre por regresar al fútbol profesional, ya que no lo hacen desde la temporada 17-18. Será una dura prueba para el UCAM Murcia pero nadie dijo que fuera fácil. Con el objetivo principal de la Primera RFEF conseguido, a los universitarios solo les queda soñar y disfrutar de uno de los eventos futbolísticos más importantes de la temporada.