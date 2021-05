El UCAM Murcia no tiene tiempo que perder. Los universitarios, que acababan la liga regular en Segunda B este domingo y que el próximo fin de semana comenzarán los play off, están preparando esa primera eliminatoria de la fase de ascenso que se jugará frente al Barcelona B. El encuentro será el domingo a las doce del mediodía en el campo del Don Benito, en Extremadura, y el club presidido por José Luis Mendoza quiere contar con el apoyo de sus aficionados en las gradas del Vicente Sanz. Por ello, según ha informado este martes el UCAM Murcia, se sacarán autobuses para que los seguidores del equipo puedan desplazarse al primer partido del play off. Los más rápidos tendrán premio, y es que la entidad ha decidido hacerse cargo del coste del primer vehículo, por lo que los primeros solo tendrán que abonar los 15 euros que cuesta la entrada para el choque.

“Las entradas tienen un precio de 15 euros y estarán situadas en el Fondo Sur del estadio municipal Vicente Sanz de Don Benito, sede de este partido. El club, como medida de agradecimiento a los aficionados, financiará el primer autobús, por lo que el coste del viaje y la entrada se mantiene en 15 euros”, informaba el UCAM Murcia en una nota remitida este martes. En el mismo comunicado se informa que para apuntarse al viaje es necesario rellanar el formulario que aparece en la siguiente dirección: https://forms.gle/wFHu7CPS3gnMdMig6. Los interesados tienen de plazo hasta este miércoles a las 13.00 horas.

“Posteriormente, los aficionados inscritos tendrán que pasar, cuando el club indique, por las oficinas del estadio La Condomina para efectuar el pago y retirar su entrada”, añaden desde el UCAM Murcia, explicando además que los autobuses saldrán desde el UCAM Sports Center del Centro Comercial La Noria a las 02:00 de la madrugada del domingo y la vuelta será al acabar el partido en Don Benito.

Estos son todos los emparejamientos de la primera eliminatoria del play off

-Sábado 15 de mayo.

Burgos CF - CD Calahorra

Real Sociedad de Fútbol B - FC Andorra

Linares Deportivo - SD Amorebieta

UD San Sebastián de los Reyes - Algeciras CF

-Domingo 16 de mayo.

CD Badajoz - Zamora CF

UD Ibiza Eivissa - Real Madrid Castilla

UCAM Murcia CF - FC Barcelona B

Athletic Club B - RC Celta de Vigo B