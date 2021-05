ElPozo sacó un empate in extremis ante el Burela en el último encuentro de Liga antes de la Final Four de la Copa del Rey (6-6). Los de Giustozzi se colocan segundos en la tabla, empatados a puntos con Jimbee, Palma Futsal y Levante, aunque con un partido menos. Tras una racha de siete victorias consecutivas en competición liguera, ElPozo cayó hace dos jornadas de forma sorprendente ante Peñíscola en el Palacio de los Deportes. Lejos de venirse abajo, en la jornada siguiente, solo cuatro días después, ElPozo visitó la cancha del líder, el Palma Futsal, y venció por 1-2. Llegaban los hombres de Giustozzi, pues, motivados a Burela para disputar un encuentro aplazado contra un conjunto gallego antepenúltimo en la clasificación que necesitaba la victoria para salir de la zona roja. Tras el empate en Burela, ElPozo viajará ahora a Santa Coloma de Gramanet para disputar la Final Four de la Copa del Rey. Los de Giustozzi se enfrentarán al Levante en semifinales el próximo sábado a las 18:30 horas.

Empezaron los gallegos presionando muy arriba, casi en el borde del área de ElPozo, que no pudo salir con comodidad y se vio obligado a buscar a Fernando con balones en largo. Tuvo el Burela un par de ocasiones en los primeros minutos de partido que atajó Antonio Navarro.

El primer gol del Burela llegó en el minuto 5 y fue en propia puerta: un pase de Marcel a Antonio Navarro, aparentemente sencillo, que acabó con el balón traspasando la línea.

Intentó reaccionar ElPozo, pero el Burela se empleó bien en defensa e impidió que los de Giustozzi llegaran con claridad, más allá de un disparo de Marcel al palo y algún que otro lanzamiento lejano que el guardameta de los bureleses, Edu, despejó sin problemas. Lo cierto es que las ocasiones más claras siguieron siendo para los gallegos.

El primero de los murcianos llegó en un contragolpe. Rafa Santos igualó el marcador en el minuto 11 rematando en el segundo palo un pase de Fernando tras una buena conducción del granadino por banda izquierda. Pol Pacheco anotó el segundo en el minuto 13. Le cayó al catalán el balón rechazado por Edu tras un disparo de Cholo Salas con la portería prácticamente encima y no falló.

No tardó en volver a igualar el Burela con un tanto de Renato en el minuto 14. Batió el caboverdiano a Antonio Navarro por debajo de las piernas tras robar el balón en la salida del conjunto murciano. En el 16, Pitero volvió a adelantar a los gallegos clavando la pelota en la escuadra de la portería de Antonio Navarro con un potente disparo desde más allá del borde del área que el murciano no pudo detener.

Cuando todo parecía indicar que el conjunto murciano se iría por debajo en el marcador al final de la primera parte, en el minuto 20, Valerio consiguió marcharse de su marcador por la banda izquierda y puso un pase al segundo palo a Marcel, que se lanzó al parqué para igualar el partido antes del descanso.

ElPozo comenzó la segunda parte con la agresividad que caracteriza al conjunto dirigido por Giustozzi y que no había mostrado en la primera mitad.

No duró demasiado el dominio del conjunto murciano. Con el Burela acorralado, Renato aprovechó una jugada de estrategia desde la banda para marcar su segundo gol en el partido en el minuto 22 con un disparo desde la frontal y poner de nuevo por delante a su equipo. El quinto de los gallegos llegó en el minuto 26 en un contragolpe que culminó Iago Míguez rematando un pase desde la izquierda en el segundo palo.

Aunque Giustozzi pidió tiempo muerto inmediatamente después del gol de Iago, lo cierto es que ElPozo siguió sin acercarse con peligro a la portería de Edu.

En el minuto 30, Paradynski sorprendió a Edu con un disparo lejano y logró el cuarto gol para ElPozo, un tanto que volvía a meter a los de Giustozzi en el partido.

A partir del gol de Paradynski el partido enloqueció y ambos equipos tuvieron oportunidades de marcar. Fue el Burela el que se llevó el gato al agua y consiguió el sexto con un buen disparo desde la banda derecha de Renato en el minuto 33 que superó a Antonio Navarro.

A falta de cinco minutos para el final, Darío entró como portero jugador y salvó al conjunto dirigido por Giustozzi. Un gran pase de Darío a Pol Pacheco atravesando la línea defensiva del Burela sirvió para que el catalán pusiera el 6-5 en el marcador en el minuto 36 rematando solo en el segundo palo. El propio Darío anotó en el minuto 39 un fuerte disparo desde la frontal del área para poner el empate a seis final en el marcador.