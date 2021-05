No deparó mucha fortuna el sorteo del play off al UCAM Murcia. El cuadro universitario ya conoce su rival para la primera eliminatoria del play off de ascenso a Segunda División y ese no es ni más ni menos que el Fútbol Club Barcelona B. El encuentro tendrá lugar el próximo domingo 16 de mayo en el Estadio Municipal Vicente Sanz (Don Benito) a las 12.00 horas. Los universitarios tienen previsto salir el jueves hacia Don Benito para poder completar alguna sesión de entrenamiento allí antes del encuentro.

Al UCAM Murcia le ha tocado uno de los rivales más poderosos de toda la Segunda B. Un filial plagado de jóvenes talentos, sustentado en el músculo financiero del primer equipo. Los azulgranas tienen un valor de mercado de 35 millones de euros mientras que el valor de los murcianos es de 4,5 millones de euros.

El sorteo del play off se celebró esta mañana en el Palacio de Congresos de Mérida, donde el UCAM Murcia, único equipo de la Región en el play off, estuvo reprensentado por José Botella, el director comercial del club. El acto estuvo protagonizado por Guillermo Fernández Jara, presidente de la Junta de Extremadura, y Luis Rubiales. Ambos fueron los protagonistas y el tema principal que trataron ambos fue del «éxito y la repercusión que crea este modelo de play off» y también del «gran trabajo realizado para mejorar el fútbol modesto».

Se hizo de esperar la bola del UCAM Murcia, que fue de las últimas en salir. Lo hizo en el séptimo emparejamiento. Los demás, que también se jugarán el fin de semana del 15 y 16 de mayo serán: Burgos-Calahorra, Real Sociedad B-Andorra, Linares Deportivo-Amorebieta, Badajoz-Zamora, Ibiza-Real Madrid Castilla, Sanse-Algeciras y Bilbao Athletic-Celta de Vigo B. Todos los encuentros estarán repartidos en las cuatro sedes oficiales para las eliminatorias. El Nuevo Vivero (Badajoz), Francisco de la Hera (Almendralejo), Municipal Villanovense (Villanueva de la Serena) y Municipal Vicente Sanz (Don Benito) son las cuatro sedes elegidas.

No llega en su mejor momento el UCAM Murcia al play off después de las dos últimas derrotas sufridas en los últimos encuentros de la fase regular. Sin embargo, tal y como reconocía Salmerón tras perder ante el Algeciras, «no vale para nada lo que se haya hecho en la primera fase, a un partido puede pasar cualquier cosa».

Rafa de Vicente, capitán del equipo universitario, habló sobre el emparejamiento ante el Barça B nada más conocerse el rival. «Cualquier equipo que pudiera tocar iba a ser complicado. Todos los equipos que están aquí son muy duros aunque es cierto que el Barça B era de los rivales más duros que nos podían tocar», finalizó.

El Vicente Sanz, un condicionante importante en la eliminatoria

La eliminatoria del UCAM Murcia frente al Barça B se disputa en un campo peculiar que de una forma u otra, será un condicionante a la hora de decidirse el partido. Y es que, el Municipal Vicente Sanz de Don Benito, es uno de los campos más pequeños de las cuatro sedes, solamente por delante del Municipal Villanovense. El campo tiene una capacidad aproximada de 2.600 personas, por lo que el aforo máximo para la cita será de unas 1.300 al estar restringido el 50 por ciento del mismo por las medidas sanitarias.

Además del escaso aforo que puede albergar, también será una dificultad añadidas las dimensiones del terreno de juego, ya que son de 100 x 67 metros mientras que el UCAM Murcia acostumbra a jugar en un terreno más largo y un poco más ancho, que mide 108 x 68 metros. A priori, estas características podrían perjudicar más al juego que suele practicar el Barcelona, que practica el fútbol asociativo desde sus categorías bases, y no tanto al UCAM de Salmerón, que destaca por ser un conjunto rocoso a pesar de no haberlo mostrado en las últimas jornadas. Rafa de Vicente, capitán del UCAM Murcia, dejó claro la importancia de jugar en Don Benito de cara a la eliminatoria del domingo. «Claro que el campo puede afectar. Esperemos que esté en las mejores condiciones. Esto es puro sorteo y nos ha tocado allí y nada, tenemos muchas ganas de que llegue el domingo que al final es lo que llevamos esperando todo el año», finalizó.