La excesiva relajación de las últimas dos jornadas le ha costado al UCAM Murcia el primer puesto y va a comenzar los play off de ascenso a Segunda División con dos derrotas a su espalda en los dos últimos encuentros. Los universitarios no han sido capaces de mantener la tensión hasta el final y eso le puede salir caro en las eliminatorias de la semana que viene, pues conseguir el liderato no era ninguna broma ya que te aseguraba pasar de ronda en caso de empate contra un equipo peor clasificado. Además, en caso de avanzar en el primer encuentro, casi con toda seguridad, evitaba el cruce con otro primero y quedaban fuera duelos como por ejemplo ante Ibiza o Badajoz, verdaderos buques de la categoría.

La derrota ante el Algeciras no empaña la magnífica temporada que han firmado los hombres de Salmerón, que consiguieron de forma holgada la clasificación para la Primera RFEF -gran objetivo del curso- y posteriormente se clasificaron con dos partidos de antelación para las eliminatorias de ascenso, a las que el UCAM no llegaba desde la temporada 2015-2016, cuando quedó líder del Grupo IV y consiguió su único ascenso, de momento, a la Liga de Fútbol Profesional. Descendió y lo volvió a intentar en las tres temporadas siguientes con un resultado nulo hasta que ha sido ahora, al cuarto intento cuando el UCAM Murcia vuelva a tener la oportunidad estar entre los 42 mejores clubes de España.

El UCAM recibía al Algeciras con la misión de recuperar el primer puesto cedido ante el Linares en la penúltima jornada. Tenía que ganar y esperar un pinchazo de los linarenses para conseguirlo, algo que parecía complicado y que como todo parecía indicar ‘a priori’, no se cumplió. Desde el inicio del encuentro, se notaron más las urgencias algecireñas que las murcianas. Y es que, con el billete conseguido para los play off, el UCAM dejó el mando del partido al Algeciras en los primeros compases. Se quiso hacer dueño del partido y lo consiguió durante la primera fase del encuentro. Eso sí, el poco peligro que pudieron crear lo disipó Charlie Dean, muy atento en el inicio del encuentro. Consiguió encerrar durante el primer cuarto de hora el equipo de Salva Ballesta a los universitarios pero poco a poco, espabiló el UCAM Murcia y el rumbo del partido pronto cambió. Crecieron los de Salmerón desde la banda izquierda con un gran Liberto Beltrán y un Viti que crecía con el paso de los minutos.

Jordi Sánchez, a otro nivel

El UCAM Murcia se llevó una mina de oro trayendo a Jordi Sánchez en el mercado invernal. El ariete siempre aporta verticalidad al juego del equipo y muestra detalles de una categoría superior. En los primeros minutos, levantó al público de sus gradas con un control de lujo y no paró de generar peligro volcándose a la derecha, por el centro y por la izquierda. La versatilidad, la velocidad y la potencia son tres de sus mejores cualidades. Pero eso no lo dice todo del delantero. También tiene la calidad suficiente para encontrar al compañero desmarcado con toques muy precisos. Durante el partido, habilitó a Liberto con varias dejadas que le dejaron prácticamente solo y a Xemi en otras tantas. Y así fue como llegó el primer gol del partido. Viti centró desde la banda izquierda y Jordi, sabedor de que ese centro iba un poco pasado y no iba a llegar bien al remate, decidió dejársela con toda la intención del mundo a Xemi en vez de buscar la puerta. No le pudo salir mejor la jugada al catalán pues Xemi, con un gran taconazo, batió a Guille Vallejo para adelantar al UCAM Murcia que confirmaba su mejoría con el gol. Pese a llevar dos meses sin hacer gol, Jordi Sánchez está siendo de los mejores desde que llegó. Sería un refuerzo de lujo si el club consigue mantenerlo una temporada más, ya sea en Primera RFEF o en Segunda.

Siguió creciendo el equipo universitario y le dio la vuelta a la tortilla. Comenzó a generar ocasiones a través de la posesión y el Algeciras lo estaba pasando realmente mal. De hecho, parecía que el UCAM podría haber matado el partido antes del descanso. Pero como el fútbol es tan maravilloso a la vez que imprevisible, un penalti de Liberto cambió el devenir del partido justo antes del descanso. Llegó tarde el extremo y Muñoz Piedra señaló penalti. Álvaro Romero lo transformó con maestría y a raíz de ahí fue un partido nuevo.

Ese gol le dio vida al Algeciras y comenzó la segunda parte con una marcha más que el UCAM Murcia. Los resultados paralelos que se estaban dando les favorecía y salió a por todas. Encadenó multitud de córners seguidos y en uno de ellos, Figueras pudo adelantar a los suyos con un remate de cabeza que se fue desviado por muy poco. Siguió apretando el equipo algecireño por las bandas y pudo hacer el 1-2 con un remate de Yelko que acabó dentro pero que fue anulado por el colegiado al considerar la acción como falta. Y tanto va el cántaro a la fuente que, en una llegada más de las que parecía que no iban a ningún sitio, el Algeciras sacó petróleo. El colegiado consideró que Johan derribó a su rival y pitó un nuevo penalti a favor del Algeciras. Álvaro Romero, de nuevo, fue el encargado de batir a Unai Agirre desde los once metros. Le aguantó en el centro el joven guardameta pero no adivinó las intenciones de Romero, que volvió a engañarle lanzándolo al palo izquierdo. La afición algecireña estalló de júbilo al conocer que con ese resultado estaban virtualmente clasificados para el play off en tercera posición. Estaba saliendo todo redondo para los más de cien desplazados a Murcia desde Algeciras. Buen tiempo, victoria y cada vez más cerca de estar presentes Extremadura.

José María Salmerón se encontraba desesperado en el área técnica y decidió mover el banquillo con un triple cambio. Sacó a Aketxe, Romera y Javi Moreno y sustituyó a Xemi, Jara y a Johan. No sirvió de mucho pues el equipo universitario no encontraba la profundidad y el ritmo necesario para hacer daño a los visitantes. Tan solo un libre directo de Aketxe y un par de tiros lejanos de Alberto Fernández y Javi Moreno inquietaron a Guille Vallejo. Finalmente y no sin las pertinentes pérdidas de tiempo que alargaron el partido hasta el 97, el Algeciras se llevó un triunfo que vale literalmente oro ya que les vale para optar al fútbol profesional la temporada que viene. Estallaron los jugadores y también la afición visitante, que se fusionó con sus jugadores tras la gesta. No fue un triunfo local pero la alegría que da ver a una afición celebrar junto a sus jugadores hace que se olvide todo lo demás después de estos meses tan duros. Poco a poco, el fútbol vuelve a la normalidad. Y eso es, sin duda, la mejor noticia.