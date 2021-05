La polémica ha vuelto a perseguir al joven jugador del Real Murcia Carlos Palazón, quien ha subido una fotografía a su cuenta personal de Instagram disfrutando junto a sus compañeros de equipo Ton Ripoll y Adrián Melgar en la playa de Campoamor, algo que ha enfadado a varios seguidores del equipo, que ayer descendió a cuarta categoría, tal y como han demostrado con sus críticas en redes.

Para algunos, esto demuestra el "poco compromiso" de los jugadores con el club y les reprochan que el irse a la playa al día siguiente demuestra que "no les afecta" el haber descendido. El jugador, por su parte, a quien alguno ha recordado la polémica vivida esta navidad tras haber sido sorprendido en una fiesta ilegal saltándose las normativas Covid, tal y como publicó LA OPINIÓN, y que le costó ser apartado por el club durante algunas semanas, ha pedido disculpas a través de su cuenta de Twitter, donde ha asegurado que la fotografía era de archivo.

Algo que no ha convencido a sus críticos, que le recuerdan que "Ripoll llegó en invierno y el cierre perimetral se suprimió el sábado", osea que, o se saltó las normativas anteriormente, o miente. Además, algunos han especificado a través de sus conocimientos en la red social Instagram, que las fotos archivadas se publican con la fecha del día que fueron subidas a la plataforma, y no en el momento de su publicación.

Ósea que es de archivo?.Ripoll que llegó en invierno y el cierre perimetral suprimido desde el sábado. Claro verano del 82. Encima nos toman por imbéciles jajaja — sebas (@asn90) 10 de mayo de 2021

Además, en lo que parece un nuevo error de Palazón, el tuit que ha subido pidiendo disculpas, estaba geolocalizado en Alpe, Alicante. Aunque a posteriori lo ha borrado y ha subido otro idéntico, esta vez sin localización.

Jajajajaja . Twitea desde Aspe , lo borra , dice que es archivada (mentira si fuera asi se sube con fecha anterior) . Niñatos, se la suda todo... pic.twitter.com/0j0BIZRwYL — BENITO LOPERA (@fresquiyo) 10 de mayo de 2021

Sin embargo no todo han sido críticas y hay quienes defienden la actuación de los jugadores, asegurando que no tienen por qué dar explicaciones de cómo disfrutan sus vacaciones o resaltando que su participación en este año de liga ha sido nula, por lo que no deben "pedir disculpas por el descenso".