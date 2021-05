El UCAM Murcia disputa un encuentro clave en el último encuentro de la fase de ascenso. Los universitarios se juegan la primera plaza de la tabla hoy ante el Algeciras (12.00, La 7) en un encuentro decisivo para los intereses del play off de ascenso, que comenzará la semana que viene en Extremadura. Y es que las ventajas por conseguir ese primer puesto son muy beneficiosas para las eliminatorias por el título y el ascenso a Segunda División, ya que con un empate, pasaría siempre el mejor clasificado. Es decir, quedando primero, te valdrían dos resultados de tres posibles por lo que las posibilidades de pasar aumentan drásticamente.

No será ni mucho menos fácil conseguirlo, pues el UCAM no depende de sí mismo. Con la derrota ante el San Fernando la jornada pasada, los murcianos cedieron el primer puesto al Linares, que está completando una segunda fase asombrosa y aún no ha perdido en los cinco encuentros disputados hasta la fecha. Los intereses de los universitarios están en manos de los linarenses, que juegan el último partido de la fase ante el Atlético Sanluqueño, último clasificado y que ya no tiene nada que ganar ni que perder. En cambio, el UCAM tendrá enfrente a un rival que se lo está jugando todo a una carta. Al Algeciras solamente le vale la victoria para clasificarse para el play off, por lo que saldrá a por todas en Murcia. Sin embargo, tampoco dependen de ellos mismos los algecireños, pues además de ganar su partido ante el UCAM, deben esperar un pinchazo del Betis Deportivo. La buena noticia para los universitarios es que el Algeciras, que terminó la primera fase como líder del subgrupo A, no está en una buena dinámica y solo ha conseguido ganar uno de los cinco partidos de la segunda fase, sumando dos puntos de los últimos doce posibles.

Llega el UCAM Murcia con varias complicaciones en su plantilla. A las ya conocidas bajas de Carlos Tropi y Adri León, se suma una nueva baja más por positivo en covid que se conoció el pasado viernes. El club no ha desvelado de quién se trata aunque ha comunicado que se encuentra en buen estado. Se perderá la última jornada y el primer partido de los play off. A estas bajas se suma la más que probable caída del once de Biel Ribas, que sigue arrastrando durante varias semanas molestias en la rodilla y su puesto lo ocupará Unai Agirre. Salmerón dio a entender que descansará en la última jornada. «Está trabajando a un nivel más bajo. Intentaremos que esté en las mejores condiciones para afrontar los partidos que tenemos», declaraba sobre su estado. Además, Chacartegui también será duda para el encuentro. El Algeciras, por su parte, tiene las bajas por lesión de Ubis, Canillas, Melchor y Telis, mientras que el capitán Iván no puede jugar por sanción. En cualquier caso, han viajado todos los componentes de la plantilla para hacer grupo en un momento tan importante de la temporada.