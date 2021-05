No pudo conseguirlo el UCAM Murcia. Finalmente irán como segundos al play off de ascenso en Extremadura tras perder contra el Algeciras en la última jornada en casa. A pesar de la excelente temporada de los de Salmerón, viajarán a las eliminatorias de ascenso con dudas. Y es que, los murcianos han perdido los dos últimos partidos de la fase regular. Se estaba jugando mucho más el equipo visitante y se notó desde el comienzo. Aún así, golpeó primero el UCAM Murcia con un golazo de tacón de Xemi Fernández. En el minuto 40, un penalti cometido por Liberto igualó la contienda al transformarlo Álvaro Romero. En la segunda mitad, el Algeciras metió una marcha más que el UCAM hasta que consiguió el premio del gol, nuevamente de penalti. Álvaro Romero volvió a coger la pelota y sumó el segundo para los suyos para su cuenta particular. Lo intentó hasta el final el UCAM pero el Algeciras, bien cerrado atrás, aguantó el resultado y consiguió el tercer billete para el play off.

El UCAM Murcia quería recuperar el primer puesto de la clasificación. No lo iba a tener fácil, pues no dependía de sí mismo y necesitaba un pinchazo del Linares y además, el Algeciras se jugaba el pase al play off de ascenso a Segunda División en su visita al BeSoccer La Condomina.

Pintaba a una jornada apasionante con horario unificado. El día acompañaba y con el fin del Estado de Alarma, un buen número de seguidores del Algeciras decidieron desplazarse para ver el decisivo encuentro de su equipo. Poco a poco, las gradas de los estadios empiezan a recobrar el aspecto que nunca debieron perder.

En el inicio del encuentro, se notaron más las urgencias algecireñas que las murcianas. Y es que, con el billete conseguido para los play off, el UCAM dejó el mando del partido al Algeciras en los primeros compases. Se quiso hacer dueño del partido y lo consiguió durante la primera fase del encuentro. Eso sí, el poco peligro que pudieron crear lo disipó Charlie Dean, muy atento en el inicio del encuentro. Consiguió encerrar durante el primer cuarto de hora el equipo de Salva Ballesta a los universitarios pero poco a poco, espabiló el UCAM Murcia y el rumbo del partido pronto cambió. Crecieron los de Salmerón desde la banda izquierda con un gran Liberto Beltrán y un Viti que crecía con el paso de los minutos. Casi todo el peligro llegaba por ese costado y en una de las internadas de Viti, puso un centro un pelín pasado y Jordi Sánchez, que vio que llegaba justito al remate fue lo suficientemente hábil para dejar el balón muerto a Xemi con la cabeza para que éste rematara con un excelente taconazo. Era el minuto 25 y el UCAM confirmaba su mejoría en el encuentro con ese gol.

Siguió creciendo el equipo universitario y le dio la vuelta a la tortilla. Comenzó a generar ocasiones a través de la posesión y el Algeciras lo estaba pasando realmente mal. Jordi Sánchez, que siempre aporta aunque no meta gol, estaba dejando muchos detalles de superior categoría y el peligro se concentraba en él. Versátil como nadie en el equipo, se movía por banda izquierda, el centro y el costado derecho para crear peligro.

Parecía que el UCAM podría matar el encuentro antes del descanso pero en el minuto 40, pero el árbitro señaló penalti a favor del Algeciras después de que Liberto llegara tarde a un balón dividido. Álvaro Romero cogió carrera y se encargó de transformarlo de manera magistral con un disparo fuerte a la escuadra y engañando a Unai Agirre.

Ese gol le dio vida al Algeciras y comenzó la segunda parte con una marcha más que el UCAM Murcia. Los resultados paralelos que se estaban dando les favorecían y salieron a por todas. Encadenó multitud de córners seguidos y en uno de ellos, Figueras pudo adelantar a los suyos con un remate de cabeza que se fue desviado por muy poco. Siguió apretando el equipo algecireño por las bandas y pudo hacer el 1-2 con un remate de Yelko que acabó dentro pero que fue anulado por el colegiado al considerar la acción como falta.

El UCAM Murcia le faltaba mordiente y se estaba viendo superado desde el comienzo de los segundos cuarenta y cinco minutos en todos los aspectos. Siguió pisando el área más que el equipo universitario y, en otra acción desafortunada, el árbitro volvió a señalar penalti. Johan Terranova pareció llegar tarde y señaló la pena máxima. Se dirigió de nuevo Álvaro Romero al punto de penalti y con la misma templanza que en el primero, volvió a engañar a Unai Agirre que decidió hacer la estatua por si lo lanzaba al medio. No fue así y el Algeciras se puso por delante en el marcador. En ese momento, los andaluces estaban clasificados para el play off, pues el San Fernando perdía contra el Betis Deportivo. Todo estaba saliendo a pedir de boca para los visitantes y nada acompañaba a los universitarios, ya que necesitaban un pinchazo del Linares e iba ganando su partido.

José María Salmerón se encontraba desesperado en el área técnica y decidió mover el banquillo con un triple cambio. Sacó a Aketxe, Romera y Javi Moreno y sustituyó a Xemi, Jara y a Johan. Nada más entrar al césped, el ariete vasco agarró la pelota para probar fortuna con un libre directo propicio para el disparo y casi la encuentra. Se marchó por muy poco la primera ocasión de Aketxe. Sin embargo, a pesar de la mejoría local tras encajar el segundo gol, no pudo apenas crear más peligro el equipo universitario. Por su parte, el Algeciras se dedicó a interrumpir el ritmo del partido con continuas interrupciones y a aguantar el resultado, que para ellos era oro después de completar una pésima segunda fase.

Lo intentó hasta el final el UCAM Murcia con más corazón que cabeza ni Alberto Fernández ni Javi Moreno pudieron batir a Vallejo con sus disparos lejanos. El objetivo de los play off estaba cumplido con antelación pero lo cierto es que los universitarios se van a presentar con muchas dudas a las eliminatorias tras perder sus últimos dos partidos. Se llevó la alegría de la mañana el Algeciras, que consiguió una gesta que a principios de la mañana pintaba complicada. Hizo sus deberes venciendo al UCAM y el San Fernando pinchó ante el Betis Deportivo. Lo celebraron con entusiasmo los más de cien aficionados del Algecieras en las gradas de La Condomina. Los universitarios esperan a que su próxima celebración sea en Extremadura en un par de semanas.