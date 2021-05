ElPozo va a depender de sí mismo para ser campeón de la liga regular, aunque en su calendario de encuentros por disputar deba medirse a Inter y Barça. El conjunto de la elástica del jamón se impuso al Palma por 1-2 en un encuentro muy competido y que resultaba clave para las aspiraciones de ambas escuadras. Y, en ese momento de la verdad, los de Giustozzi respondieron. Fue, no obstante, la jugada perfecta: ganó al que iba líder y también perdió el Levante, segundo en la tabla. Todos ellos cuentan con más partidos que un cuadro murciano que tendrá en su mano el éxito o la decepción de su puesto al finalizar la competición doméstica.

Dos candidatos a terminar líderes y todo a una carta, eso era el duelo. Existía ese aspecto de triunfo psicológico asociado a la victoria de aquel que se llevara los tres puntos y se notó en los primeros compases del duelo, donde si bien hubo algunas llegadas -Marcel estrelló un balón en el palo y Palma tuvo varias oportunidades-, se palpaba ese punto de llevar llevar mucha cautela a la hora de jugar. Se buscaba el gol pero no se perdía ojo a la retaguardia, como si fuera peor encajar que marcar.

En lo referente a posesión y control del juego, era el Palma el que dominaba. No es que ElPozo estuviera a su merced, simplemente los locales o bien tenían menos miedo o parecían creer más en la victoria. Se había llegado al ecuador del primer tiempo con ese querer y no poder por parte de ambas escuadras y la indefinición había llegado para quedarse. Las ocasiones cada vez eran menos claras aunque el duelo era muy competido. Quizás por ese nivel de presión generada sobre la pista balear, no se podía suponer que hubiera un golpe o punto de inflexión que decantara el partido hacia un lado.

Fue en el último tramo de este acto cuando se levantó la restricción de lanzar con claridad a la meta contraria y llegó entonces el alud de ocasiones. Primero el Cholo Salas tuvo una gran oportunidad que sacó Carlos Barrón, luego respondió el conjunto balear con un lanzamiento de Nunes que repelió no sin problemas Juanjo y, posteriormente, volvió a contestar ElPozo con un disparo peligroso de Pol Pacheco, uno de los jugadores más creativos del plantel de la capital del Segura. Y, en ese ir y venir sobre el parqué, llegó el tanto de los de Giustozzi, que habían dado un paso al frente, cuando Marcel cogió un balón frente al área y soltó un zurdazo durísimo que se coló por la escuadra desequilibrando un duelo que apuntaba a finalizar con el empate inicial.

Si el primer tiempo había finalizado con un gol de ElPozo, el segundo comenzó con otro de la escuadra murciana, obra de Rafa Santos tras una contra espectacular en la que el brasileño picó la pelota en la salida del meta contrario poniendo en el marcador una ventaja muy cómoda para como estaba el partido. Y eso que el Palma había salido muy vertical, buscando el tanto del empate y encontrándose entonces con un resultado que lo ponía contra las cuerdas.

El encuentro fue calentándose y se vieron varias amonestaciones innecesarias que tuvo como protagonistas a Ismael, Alberto García, Paradynski y Vilela. El Palma, incapaz de superar la defensa y la presión que ejercía ElPozo, quien cada vez disfrutabas de un mayor número de oportunidades, se desesperaba. El cuadro murciano tapaba todas las líneas de pase, impedía el inicio de la jugada del rival y lo cogía a la contra, solo le faltaba ese punto de definición que podía llevarles a cerrar el choque.

El técnico balear, Antonio Vadillo, puso a Diego Nunes de portero jugador a mitad del segundo tiempo. Era una apuesta arriesgada teniendo en cuenta todo lo que restaba por jugarse pero le salió bien al entrenador y fue precisamente Nunes quien logró recortar distancias dejando el choque con una renta mínima para ElPozo. El tanto fue el preludio del asedio local al que sería sometido el conjunto murciano. La trascendencia del choque y la cercanía del resultado habían volteado un encuentro que, si bien era intenso, también tuvo varias fases en las que fue plano. Sin embargo, y a pesar de los intentos ya desesperados del equipo balear, los de Giustozzi supieron contener a su rival para cerrar el partido con una victoria capital ante el Palma que permite a ElPozo recuperar la senda del triunfo en un camino que lo puede llevar a ser campeón de la liga regular.