El UCAM Murcia CF se jugará mañana ser campeón del subgrupo C del grupo IV y entrar en el sorteo del próximo lunes como primer clasificado ante el Algeciras (12.00 horas) en casa. El choque se disputará pese a que el conjunto universitario informó ayer que un futbolista ha sido detectado como positivo en coronavirus. Según la nota de prensa emitida por la entidad, el jugador no ha tenido contacto estrecho con ningún compañero y el resto de sus compañeros han dado negativo en los test a los que han sido sometidos en las últimas horas.

Se trata, por tando, de un contratiempo para José María Salmerón, aunque no es una situación nueva en el equipo esta temporada. El técnico de Almería afirmó ayer en rueda de prensa que «el objetivo es ganar el partido. Sabemos que estamos en el play off y ahora hay que ver lo que pasa en Linares. Ya dije que el equipo ha trabajado muy bien y que ha llegado donde tiene que llegar, entre los 16 mejores, y ya veremos qué ocurre en el play off porque a un partido puede pasar cualquier cosa», afirmó, para añadir que «jugándose el ascenso a partido único, puede conseguirlo cualquiera», explicó.

El UCAM llega al choque después de perder el liderato la pasada semana ante el San Fernando. Al equipo de Salmerón solo le vale ganar y que el Linares no lo haga ante el Sanluqueño. De la última derrota afirmó que «cometimos un error que podíamos haber hecho en cualquier partido. Estábamos jugando bien y nos estábamos mostrando sólidos. En un centro lateral y un penalti se te va el partido. A nosotros nos faltaron cosas en ataque. El equipo no se relajó, porque sabíamos que era importante depender de nosotros esta semana».

Por último, sobre el estado físico del meta Biel Ribas, explicó que «está trabajando a un nivel más bajo. Intentaremos que esté en las mejores condiciones para afrontar los partidos que tenemos».