El Lorca Deportiva afronta esta tarde, a las 19.00 horas (Footters.com) un encuentro en el que se medirá al CD Marino, dos equipos que la próxima temporada estarán en Tercera División. Los lorquinos se encuentran en tierras tinerfeñas desde el pasado viernes y el técnico Juanjo Asensio intentará que sus jugadores no se relajen. Pero hoy, cualquier resultado que refleje el marcador, no afectará en ningún sentido a los equipos del mismo grupo, ya que se enfrentan los dos últimos clasificados.

Cuatro jugadores no han viajado por distintos motivos. El lateral zurdo Sergio Rodríguez está sancionado mientras que el delantero cedido por el Real Murcia, Álex Melgar, el central Garrido y el ex del UCAM, Mustafá, no lo han hecho por lesión. Asensio, quien tiene todas las papeletas de continuar la próxima campaña en el banquillo blanquiazul, podría poner en liza esta tarde al murciano Iván Martínez en la portería. El mazarronero David Ardil, que ha sido convocado con la Selección Española de Fútbol Playa, de lateral derecho, y la baja de Sergio Rodríguez la podría ocupar o Emilio Iglesias o Coyette. El resto del once estaría compuesto por Galiano, Costa, Pablo Serrano, Gondra, Vega, Cellou, Peláez y Carrasco.