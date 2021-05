El alemán Dan Settgast, cofundador y CEO de United American Capital Corporation (UACC), un fondo de inversión estadounidense, ha puesto sus ojos en la Región de Murcia. Desde hace unos meses está invirtiendo en la compra de casas en la zona para alquilarlas, al considerar que con la situación abierta por el coronavirus, «hemos visto que muchos turistas en vez de alojarse en los hoteles, prefieren el alquiler de viviendas». Uno de sus socios en esta aventura es José Miguel Cánovas, director de Inmopolt, quien también le ha hablado de los problemas económicos que vive el Real Murcia. El que fuera patrocinador del club grana y que mantiene una buena relación con Mauricio García de la Vega ha hecho de puente para sentar en la misma mesa a Settgast con el mexicano, hasta el punto de que ambos se han reunido esta semana en Murcia. Aunque el alemán en ningún caso estaría dispuesto a entrar en el accionariado del club, sí considera que «podría apoyar» a la entidad murcianista, según explicaba ayer a esta redacción.

Una de las primeras vías de ingresos para el club que siempre ha defendido De la Vega es la de la explotación de los bajos del estadio Nueva Condomina, y el responsable del fondo de inversión americano estaría interesado en participar en ese negocio. «Sería una unión a largo plazo, porque nosotros lo que queremos es arraigarnos en la Región», continuaba, añadiendo que dentro de su empresa «tenemos una compañía que se dedica a dar soluciones financieras en el mundo del deporte».

Sin querer entrar en detalles, los planes de Settgast y Mauricio García de la Vega implicarían llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para la explotación de los bajos de Nueva Condomina, de lo que se encargarían las empresas gestionadas por el alemán, y a cambio United American Capital Corporation pondría sobre la mesa un aval para solucionar de una vez por todas los problemas del club grana con las administraciones públicas. «Nosotros sabemos que el Real Murcia tiene problemas financieros graves, por lo que estaríamos dispuestos a poner un aval de varios millones de euros», decía a esta redacción, sin querer dar cifras exactas al considerar que «antes de decir qué monto vamos a poner, habría que negociar y ver cómo están las cosas».

Dan Settgast, que tiene ahora mismo la Región como un punto estratégico de sus negocios, ha viajado esta semana a territorio murciano para llevar a cabo varias reuniones, pero entre ellas no aparece ninguna cita con los dirigentes del Real Murcia. Aunque, a través de Mauricio García de la Vega, solicitó permiso para visitar el estadio Nueva Condomina y así tener una primera toma de contacto tanto con unas instalaciones en las que le interesa invertir y, a la misma vez, conocer a Francisco Tornel y a algunos integrantes de su contacto, el presidente del Real Murcia no le ha dado ni la oportunidad de presentarse. La respuesta recibida por parte del equipo de gobierno ha sido clara, un ‘no’ en todas las narices. «Es la primera vez que me sucede que los responsables de una entidad deportiva se niegan a hablar conmigo», comentaba Settgast durante la conversación mantenida con este diario. «Yo solo voy a estar cuatro días en Murcia y tenía interés en visitar el estadio, pero he sido rechazado por ellos», continuaba.

El llegar de la mano de Mauricio García de la Vega podría haber sido uno de los motivos por los que Francisco Tornel no ha querido ni escuchar al alemán. Aunque desde hace muchos meses el consejo de administración no ha dudado en mantener conversaciones con sociedades desconocidas, como ocurrió durante la última ampliación de capital, en este caso, el fondo de inversión americano no es una opción para el KBusiness.

«Nosotros estamos dispuestos a sentarnos y ver qué posibilidades se pueden abrir para colaborar ambas partes, pero es difícil poder hacerlo si los que mandan en el Real Murcia se niegan incluso a dejarme entrar a ver Nueva Condomina», decía Settgast, insistiendo en que «con esa actitud es muy complicado que se pueda ayudar al club a solucionar los graves problemas económicos que tiene».

Confiado en que cambien de opinión y que escuchen su propuesta, Dan Settgast, cuya empresa se mueve en distintos mercados -tecnología, seguridad, energía solar, deporte, entretenimiento, comercio electrónico, inmobiliario-, no llegaría para tomar el control del accionariado del Real Murcia. Su idea es llevar a cabo un negocio que beneficie a ambas partes. United American Capital Corporation está interesado en «los derechos de uso del estadio» y a cambio pondría sobre la mesa las garantías que el club necesita para solucionar sus problemas con las administraciones públicas, que además de ahogarle en el día a día, con los numerosos embargos, también le impedirían ascender al fútbol profesional llegado el caso.

De exigir el aval a García De la Vega a negarse otra vez a escuchar sus propuestas

