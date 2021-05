Salvo milagro este domingo, el Real Murcia competirá la próxima temporada en la Segunda RFEF. O lo que es lo mismo, el segundo escalón de la 'nueva' Segunda B. El conjunto grana encara la última jornada de la temporada con mínimas opciones de evitarlo, pero las posibilidades son muy remotas. Lo que consiguió la semana pasada con su victoria frente al Cádiz B (0-1) fue prolongar este terrible final una semana más. No obstante, José Luis Rodríguez Loreto, entrenador murcianista, aseguró ayer que su equipo luchará hasta el final y hasta que las matemáticas digan lo contrario. "Solo puedo decir que vamos a pelear hasta el final. El equipo ha sido profesional desde que llegué, y lo vamos a intentar. El domingo veremos a ver qué sucede, otra cosa no podemos hacer. Tenemos ilusión por hacer un buen partido, pero siendo realistas y sabiendo que las opciones son complicadas. Por lo que tenemos que despedirnos con una victoria y buenas sensaciones", declaraba el técnico sevillano.

"Hemos desperdiciado oportunidades, eso lo llevas dentro de la cabeza. Hemos tenido opciones reales de pelear por estar dentro (de la Primera División RFEF), y eso lo tienes presente. La realidades que hemos cometido errores que nos han penalizado y no hemos podido llegar a este final con mayores posibilidades. Estamos jodidos, pero hemos sido honrados y hemos intentado hacer lo mejor por el club", analizaba el técnico, quien ha querido esperar a disputar primero el duelo del domingo frente al Tamaraceite en el feudo grana (12.00 horas) para no hacer un análisis exhaustivo. "Está claro que no nos ha dado. Entonces, hay que valorar eso. Tengo mis pensamientos claros, cristalinos, pero no es momento de hacer una valoración general de lo que he vivido un día antes del último partido", aseveraba.

#RuedaDePrensa // 🎙️ Repasa las declaraciones de José Luís Rodríguez 'Loreto' en la previa del partido v @UDTamaraceite #RealMurciaTamaraceite — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) 7 de mayo de 2021

El preparador andaluz aseguró que no ha hablado con nadie de la directiva sobre su continuidad en el proyecto para la próxima temporada, aunque también aseguró que no tiene la cabeza puesta en ello a falta de un partido. "No ha habido una conversación realmente directa o seria sobre este tema. Pero es que tampoco tengo la cabeza en eso. La tengo para centrarme en el partido y en la necesidad de ganar por nuestra gente y nuestra afición. Terminar con buen sabor de boca y luego las decisiones que se tomen habrá que respetarlas", dijo. En esta misma línea se manifestó sobre las protestas que se están preparando por parte de los aficionados ante el fiasco de no conseguir plaza en la Primera RFEF (Segunda B Pro). "La afición tiene que hacer lo que crea que tiene que hacer. Tenían una ilusión y no se ha cumplido, están en su derecho de protestar y quejarse. Así que respeto absoluto a lo que determine la afición, siempre que sea con respeto y con buenas formas", afirmó.