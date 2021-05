El play off de ascenso a Segunda División va cogiendo forma con el paso de las semanas. El único equipo de la Región que tendrá derecho a disputarlo será el UCAM Murcia. Hace una semana se confirmaba que las eliminatorias por el título se jugarían en Extremadura divididas en cuatro sedes. El estadio Nuevo Vivero de Badajoz, el Francisco de la Hera de Almendralejo, estadio Municipal Villanovense y el Municipal Vicente Sanz de Don Benito fueron las sedes elegidas por la RFEF.

Con las sedes definidas, los detalles sobre la estructura del play off se van definiendo. El Periódico de Extremadura, perteneciente al grupo editorial Prensa Ibérica, al igual que La Opinión de Murcia, adelantó que podrá haber público en las gradas de los cuatro estadios, algo que era una incógnita por la situación sanitaria del coronavirus. El aforo máximo para los cuatro estadios, independientemente de su capacidad, será de al menos el 50 % de su capacidad, pudiéndose ampliar incluso todavía más. Se conocerá con el final del Estado de Alarma, ya que entrarán en juego nuevas medidas sanitarias.

No está claro que con el fin del Estado de Alarma se pueda viajar en el territorio nacional pero si finalmente se puede viajar entre comunidades autónomas para el fin de semana del 15-16 de mayo, los dieciséis equipos clasificados para el play off podrán contar con el mismo número de entradas para sus aficionados. El medio extremeño también ha señalado que el sorteo para el play off será el próximo diez de mayo en Mérida y los horarios de cada una de las eliminatorias no coincidirán entre sí.

El liderato, el gran objetivo

El UCAM Murcia, pese a tener hechos los deberes al conseguir matemáticamente el pase hace dos jornadas en casa ante el Atlético Sanluqueño, dieron un paso atrás la semana pasada al caer frente al San Fernando. Y es que los universitarios, con esa derrota, cedieron el primer puesto ante un Linares que sigue intratable en esta segunda fase y que se enfrenta al Sanluqueño que no se juega nada en la última jornada. El liderato del grupo es de vital importancia pues sirve para que en caso de empate, pase de ronda sin necesidad de penaltis. Si al término del tiempo reglamentario y de la prórroga se llega con un empate, pasará el mejor clasificado.

El traspié contra el San Fernando le dificulta mucho las cosas al UCAM Murcia para conseguir el primer puesto, ya que los murcianos deben ganar su duelo ante el Algeciras, que está metido de lleno en la batalla por la tercera plaza y que el Linares, con un punto más que los universitarios, no ganen al Sanluqueño. No será una tarea ni mucho menos sencilla ya que no dependen de sí mismos, pero en esta temporada tan inusual, todo puede pasar.