La mala fortuna se cebó con Carlos Alcaraz en uno de los días más importantes de su carrera. Una lesión en su abdomen en el tercer juego del primer set mermó las capacidades del joven tenista murciano y marcó la ruta del partido de segunda ronda ante Rafa Nadal en la Caja Mágica de Madrid. La ley del mallorquín fue implacable en un encuentro donde consiguió la victoria 6-1 y 6-2 en 1 hora y 17 minutos para avanzar a octavos de final en el Mutua Madrid Open.

Era el partido más esperado para Carlos Alcaraz en su corta trayectoria en el circuito ATP. El joven tenista de El Palmar se enfrentaba a Rafa Nadal, su ídolo, justo el día en el que superaba la mayoría de edad. Era la primera vez que se veían las caras en este duelo generacional. Lo hacían en uno de los escenarios más importantes del mundo del tenis. Rafa Nadal, pentacampeón del torneo, siempre ha partido como favorito allí, pero desde el comienzo los ánimos de los espectadores se vieron divididos entre la leyenda y el aspirante a serlo.

Empezó el partido con mucha valentía Alcaraz. Sorprendió a Rafa Nadal con un par de restos y consiguió poner en jaque al manacorí a las primeras de cambio. Se puso 30-40 en el primer juego del partido pero Nadal, tirando de veteranía y con un juego muy sobrio, solucionó la papeleta y se ahorró el primer susto del partido. Después de conseguir su saque, Nadal atacó de primeras a Alcaraz y le arrebató el servicio al murciano (2-0). Se mostraba valiente pero quizá algo nervioso ante el gran escenario de la pista Manolo Santana.

Fue en el tercer juego del primer set cuando el rumbo del partido se decantó hacia el número dos del mundo. Carlos Alcaraz sintió un fuerte pinchazo en la parte superior del abdomen con 30-15 y tuvo que ser atendido durante unos cinco minutos. «Me duele el abdomen cuando me estiro mucho», le decía Carlos al fisioterapeuta mientras Nadal se interesaba por su estado.

Finalmente, Alcaraz pudo seguir en la pista aunque el dolor en la zona del abdominal -problema que le ha pasado ya en alguna ocasión- le siguió molestando durante el resto del partido. Se mostró más fallón de lo que acostumbra el número 120 del mundo y Nadal le endosó un 5-0 prácticamente en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, pudo ganar el siguiente juego Alcaraz con su servicio para ponerse 5-1 en el primer set pero Nadal lo iba a cerrar en el siguiente para poner el definitivo 6-1.

Carlos Alcaraz estaba fuera del partido mentalmente y el público, que siempre suele animar al manacorí a lo largo de su trayectoria, se volcó con la joven promesa murciana. La lesión mermó el juego de Alcaraz y no se le vio cómodo en ningún momento del encuentro. Cometió varios errores no forzados, impropios de él, y Nadal no aflojó en ningún momento.

No cambió la historia en el segundo set porque la precipitación y el dolor se apoderaron de sus sensaciones y sobre todo de su cabeza. Pese al evidente dominio de Rafa Nadal, el murciano tiró de orgullo y mostró su mejor versión. Sacó Alcaraz para poner el 3-2 pero Nadal, tirando de veteranía y experiencia endosó un juego en blanco para calmar la posible rebelión del rival (4-1). No cambió el guion aunque el pupilo de Juan Carlos Ferrero sumó un juego más para situarse 5-2, aunque en el siguiente sentenció el ‘12+1’ campeón de Roland Garros.

«Necesitamos que aparezca alguien nuevo pero no hay que cargarle de presión»

Rafael Nadal elogió a Carlos Alcaraz y subrayó que cada vez que salta a una pista, independientemente del rival, su idea es dar el máximo. «No tengo que enseñar nada a nadie. Alcaraz está bien acompañado. Tiene a su equipo, que le enseña las cosas. Si algún día tiene alguna duda encantado en explicarle cosas. Es un gran chico y de tenis no hablamos», para desvelar después que le dijo «qué ‘mala suerte’ y que un placer y que a seguir. Es muy joven y lo único que tiene que hacer es seguir y desearle lo mejor para lo que viene. No se ha quejado en todo el partido. Ha tenido una actitud muy buena aun perdiendo como ha perdido. Necesitamos que salga alguien nuevo en el tenis español pero no hay que cargarle de presión. Tiene un gran futuro».

«No me ha afectado la molestia, Rafa ha estado a un gran nivel y no me ha dejado jugar»

Carlos Alcaraz lamentó no haber «hecho algo más» en el encuentro ante Rafael Nadal, pero extrajo una lectura positiva del partido y elogió los valores del número dos del mundo, su ídolo de toda la vida. «Del partido se podía haber hecho algo mejor, pero al final es Rafa. Nunca es fácil ni la primera ni cuando llevas cien veces. Jugar con él es muy especial, estar con él en pista. Esta vez me pudo el ansia de querer acabar los puntos rápidos», explicó el joven tenista, quien rechazó que las molestias abdominales le condicionaran: «No me ha afectado. Ha sido una molestia que ha sido ese momento y luego ya he estado bien. Como he dicho enfrente tenía a un gran Rafa que no me ha dejado jugar a un gran nivel. Que él hable de mí así significa mucho».