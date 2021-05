La mala fortuna se cebó con Carlos Alcaraz en uno de los días más importantes de su carrera. Una lesión en su abdomen en el tercer juego del primer set mermó las capacidades del joven tenista murciano y marcó la ruta del partido. Nadal se mostró superior durante todo el encuentro y consiguió la victoria 6-1 y 6-2 en 1:17 horas.

Era el partido más esperado para Carlos Alcaraz en su corta trayectoria en el circuito ATP. El joven tenista de El Palmar se enfrentaba a Rafa Nadal, su ídolo, en el Mutua Madrid Open justo el día en el que superaba la mayoría de edad. Era la primera vez que se veían las caras en este duelo generacional. Lo hacían en uno de los escenarios más importantes del mundo del tenis, la pista Manolo Santana. Una pista en la que Rafa Nadal, pentacampeón del torneo, siempre ha partido como favorito pero en la que, desde el comienzo, los ánimos de los espectadores se vieron divididos entre la leyenda y el aspirante a serlo.

Empezó el partido con mucha valentía por parte de Carlos Alcaraz. Sorprendió a Rafa Nadal con un par de restos de mucho mérito y consiguió poner en jaque al manacorí a las primeras de cambio. Se puso 30-40 en el primer juego del partido pero Nadal, tirando de veteranía y con un juego muy sobrio, solucionó la papeleta y se ahorró el primer susto del partido. Después delconseguir su saque, Rafa Nadal atacó de primeras a Alcaraz y le arrebató el servicio al murciano (2-0). Se mostraba valiente pero quizá algo nervioso ante el gran escenario de la pista Manolo Santana.

Fue en el tercer juego del primer set cuando el rumbo del partido se decantó hacia el número dos del mundo. Carlos Alcaraz sintió un fuerte pinchazo en la parte superior del abdomen cuando iban 30-15 y tuvo que ser atendido durante unos cinco minutos. “Me duele el abdomen cuando me estiro mucho”, le decía Carlos al fisioterapeuta. Mientras, Rafa Nadal esperaba con un poco de preocupación el estado del murciano, que hacía gestos de dolor. Se interesó Nadal desde el principio por Alcaraz.

Finalmente, Carlos pudo seguir en la pista aunque el dolor en la zona del abdominal -problema que le ha pasado ya en alguna ocasión- le siguió molestando durante el resto del partido. Se mostró más fallón de lo que acostumbra el número 120 del mundo y Nadal le endosó un 5-0 prácticamente en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, pudo ganar el siguiente juego Carlos Alcaraz con su servicio para ponerse 5-1 en el primer set pero Nadal lo iba a cerrar en el siguiente para poner el definitivo 6-1.

Carlos Alcaraz estaba fuera del partido mentalmente y el público de la Manolo Santana, que siempre suele animar al manacorí a lo largo de su trayectoria, se volcó con la joven promesa murciana. La lesión mermó el juego de Alcaraz y no se le vio cómodo en ningún momento del encuentro. Cometió varios errores no forzados, impropios de él, y Nadal no aflojó en ningún momento.

Alcaraz saca orgullo en el segundo set

No cambió la historia en el segundo set pese a que el cumpleañero lo intentaba con ganas. No encontraba mejoría en su juego y los errores, la precipitación y el dolor se apoderaron de sus sensaciones y sobre todo de su cabeza. Rompió Nadal el servicio de Carlos a las primeras de cambio y sin mucho sufrimiento. Siguió pasando el rodillo en el segundo y puso el 2-0 y posteriormente el 3-0. No podía el murciano con el nivel que estaba dando el balear, muy centrado durante todo el encuentro.

Pese al evidente dominio de Rafa Nadal, el murciano tiró de orgullo y mostró su mejor versión. Consiguió dos bolas de break para romper el saque a Nadal y con dos largos intercambios, en los que ambos dieron un gran nivel, Carlos logró romper el servicio a Nadal y recortar distancias (3-1).

Sacaba Alcaraz para poner el 3-2 pero Nadal, tirando de veteranía y experiencia endosó un juego en blanco para calmar la posible rebelión del rival (4-1). Se notaba que no estaba sacando al cien por cien el joven murciano por las molestias en el abdominal. Era con el servicio con el golpeo que más estaba sufriendo Alcaraz, al tener que estirar su cuerpo al máximo. Nadal siguió a lo suyo, cometiendo muy pocos errores y controlando en todo momento los intercambios y puso el 5-1 en el marcador con un gran paralelo a la línea. De esos que hemos visto hacerle en infinidad de ocasiones.

Opuso resistencia hasta el final con ese gen competitivo que ha demostrado desde que era un alevín y tras esforzarse el máximo con 40-40, consiguió encontrar el espacio para endosar el segundo juego en el set (5-2). Sin embargo, no quería Nadal que se alargase mucho más la historia y volvió a pisar el acelerador para poner el definitivo 6-2 no sin antes superar tres bolas de partido.

Luchó hasta el final el murciano en un día en el que la fortuna no le sonrió en forma de lesión pero que como él mismo dijo en la previa del partido, no olvidará jamás.

Nadal: "Alcaraz solo necesita tiempo"

Tras la aplastante victoria de Rafa Nadal por 6-1 y 6-2, el manacorí no dudó en alabar la progesión y las aptitudes de Carlos Alcaraz como jugador. "Viene muy fuerte y tiene un potencial enorme, solamente necesita un poco más de tiempo", decía el pentacampeón del Masters 1000 de Madrid.

Rafa Nadal también hizo hincapié enel buen hacer del tenista fuera de la pista. "Carlos Alcaraz tiene unos valores enormes y eso es algo que no se ve hoy en día en los jóvenes. Le deseo todo lo mejor", explicaba sobre el tenista de El Palmar.