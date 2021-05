El UCAM Murcia CB puede igualar unas de las dos gestas más grandes de su historia más reciente. Mantener sus opciones de play off o regresar a una competición europea será el objetivo que tenga en su cabeza en las últimas cuatro jornadas que restan de este curso en la Liga Endesa. Sin embargo, para alcanzar un nuevo futuro, primero deberá vencer a su pasado. Y es que los dos rivales que pasarán por Murcia en los próximos días conocen de sobra el Palacio de los Deportes. El primero será este sábado (18.00 horas, Movistar +) ante un Fotis Katiskaris que llevó al club a dipsutar un play off por el título por primera vez en su historia -algo que todavía no ha vuelto a suceder-, mientras que el segundo se espera que sea el próximo martes día 11 ante el Morabanc Andorra de un Ibon Navarro que se quedó cerca de igualarlo y que llevó al UCAM a disputar una Final Four europea.

La ACB, ayer en su asamblea, acordó prolongar una semana más su calendario para recuperar los partidos aplazados de los equipos afectados por el coronavirus, por lo que la Liga Endesa finalizará oficialmente el fin de semana del 23 de mayo. No obstante, salvo esta prórroga de fechas, en un principio no trastocará demasiado los planes del club universitario. Tras la disputa de la joranda 36 este fin de semana, «del 10 al 18 de mayo se dedicarán a recuperar partidos pendientes de disputar, a excepción del Morabanc Andorra-Urbas Fuenlabrada y el Barça-Monbus Obradorio, que se jugarán antes, el 6 de mayo».

Por lo que el partido entre el UCAM Murcia y el Morabanc Andorra, fijado ya entre esos días (martes 11), se mantenía ayer en la página web oficial para esa fecha. El club andorrano ha sido uno de los más afectados por la covid-19 esta temporada, y deberá disputar todavía seis encuentros de aquí al final de la presente campaña. Además del regreso a Murcia del técnico vitoriano, quien conquistó la medalla de bronce de la Basketball Champions League hace tres años, el UCAM-Andorra fue el último partido con público en las gradas el pasado marzo de 2020, antes de la irrupción de la pandemia.

Del 19 al 21 de mayo se disputará la penúltima jornada, en la que el UCAM visitará al Obradoiro, y el domingo 23el conjunto murciano visitará al Casademont Zaragoza en la última jornada.

Por otro lado, en un comunicado, la ACB manifestó su «malestar ante la contradicción permanente que se está viviendo en el mundo del deporte y del espectáculo, con eventos culturales multitudinarios y pabellones y estadios mayoritariamente con público en el resto de las competiciones deportivas mientras los partidos de la Liga Endesa continúan disputándose sin aficionados».