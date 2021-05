El Real Murcia encadena tres temporadas deceptionantes. El equipo grana, un fijo en el play off desde que descendiera administrativamente, no solo se ha ido quedando fuera de esas posiciones de privilegio sino que ha ido cayendo hasta zonas impensables hasta hace bien poco. Undécimo en la campaña 2018-2019, octavo el pasado año, cuando la liga se cortó en marzo por la pandemia del coronavirus; y descendido a cuarta categoría en un curso actual en el que tocaba reestructurar el fútbol modesto.

Se venía viendo la caída y al final se ha hecho realidad. Ya el pasado curso el Real Murcia nunca estuvo cerca de los puestos de play off, solo que la afición se tomó la temporada como de transición y encima la liga se cortó antes de tiempo. Además de salvarse de las críticas, los granas también lograron maquillar unos números insuficientes gracias a las actuaciones destacadas de los jugadores de la cantera, entre ellos Víctor Meseguer, que se convirtió en pilar de la plantilla apenas unas semanas después de subir del filial, y Juanma Bravo, que disfrutó de los minutos que necesitaba para explotar. Incluso Josema Raigal, que nunca contó con la confianza de Adrián Hernández, siguió siendo una pieza interesante en el mercado veraniego.

Con la pandemia cortando la liga y manteniendo una venda en los ojos de los directivos granas, que ignoraron los problemas y mantuvieron una estructura que esta temporada ha saltado por los aires, fue en verano cuando el Real Murcia consiguió estar en el escaparate gracias a sus canteranos.

Mientras 16 clubes de Segunda B luchaban por el ascenso al fútbol profesional, los granas se conformaba con la pedrea. Durante varias semanas se negoció y negoció para que Víctor Meseguer, Juanma Bravo y Josema Raigal dejaran un dinero en caja que diera un respiro a la entidad.

Sin ser capaces de renovar a Meseguer, Tornel y sus consejeros se tuvieron que conformar con los alrededor de 130.000 euros que pagó el Mirandés, club que ahora tiene ofertas de Villarreal, Valladolid y Cádiz, interesados en el murciano.

No quería seguir Meseguer y tampoco quería continuar Josema Raigal, que sabía que con Adrián en el banquillo tenía poco o nada que hacer en el Real Murcia. El Espanyol pagó 50.000 euros para incorporar al futbolista muleño a su filial.

Como no hay dos sin tres, Juanma Bravo también hizo las maletas. Con una oferta del Alcorcón para jugar en Segunda, el centrocampista no lo dudó. El Real Murcia percibiría unos 80.000 euros.

Un año después, el Real Murcia, que este domingo descenderá a la cuarta categoría, no tiene ni la posibilidad de agarrarse a la cantera para salvar una temporada decepcionante. Aunque se pretendía seguir por el mismo camino, ni un solo jugador de las bases se ha afianzado este curso en el primer equipo.

Carlos Palazón, que estaba llamado a ocupar el sitio dejado por Meseguer en el centro del campo, ha sido el gran fiasco del curso. Solo ha jugado 265 minutos -su última participación fue a finales de febrero contra el Yeclano- y ha sido más noticia por sus indisciplinas, que le llevaron incluso a estar apartado de la plantilla, que por su rendimiento.

Sí demostró algunos detalles Javi Pedrosa, llegando a acumular 680 minutos en 11 partidos. Pero cuando el de Puente Tocinos empezaba a sentirse cómodo dentro del terreno de juego, el Real Murcia le condenó a marcharse. Los fichajes invernales dejaban sin sitio al canterano, que ocupaba una ficha sénior, por lo que desde la entidad decidieron cederle al Mar Menor, cortando así su progresión.

No han tenido mejor suerte el resto de jugadores del filial que miraban al primer equipo. Pablo Herrero, al que incluso se le dio una ficha en la plantilla de Adrián, solo jugó 48 minutos divididos en tres partidos. Además de no tener oportunidades, en enero el club decidía quitarle la ficha y enviarle de nuevo al filial. Silvente, por su parte, que también tuvo algunos minutos en la primera vuelta, se cansó de que le marearan bajando y subiendo de categoría, y en enero se iba cedido al Lorca Deportiva. 354 minutos ha jugado el lateral Adrián Melgar, quien no hizo méritos para ganarse el puesto pese a no tener competencia.

Con Loreto, el extremo Guille Lozano se ha hecho un hueco en el once, mientras que Rognny, autor del gol de la victoria ante el Cádiz B en NC, ha sumado algunos minutos.

Otro de los nombres que sonaba con fuerza en pretemporada era el de Domi, sin embargo el atacante apenas ha tenido oportunidades en el primer equipo. Solo ha disputado 74 minutos y no ha jugado en Segunda B desde el 7 de febrero.