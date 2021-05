Tablas en Paterna. Jimbee Cartagena cosecha un empate (4-4) ante Levante UD FS que deja la zona alta de la clasificación intacta. Los cartageneros fueron por delante durante buena parte de la segunda mitad, pero Gallo hizo la machada para los de Diego Ríos consiguiendo el empate a falta de dos minutos.

El partido comenzaba con altas revoluciones en ambos equipos. Los de Diego Ríos comenzaron teniendo las ocasiones, con un disparo de Maxi Recia desde lejos. Jimbee Cartagena comenzó a tener la manija del partido desde los primeros minutos del encuentro. Los de Duda movían el balón con mucha fluidez buscando la portería de Fede.

A pesar de que Jimbee tenía el control y las ocasiones, llegaría el gol que adelantó a los locales: Rafa Usín consiguió superar con la zurda a Chemi después de que Lucao desviara ligeramente la trayectoria del esférico. No pudo pararlo el meta melonero.

Sin tiempo para digerir el primer tanto, llegó el segundo tras un error en la salida de balón por parte de Chemi. El guardameta intentó parar el disparo de Rubi, pero no pudo detener el segundo intento del levantinista. La reacción de Jimbee no se hizo esperar: Waltinho hizo el 2-1 con un disparo potente que Fede no pudo parar.

Entrábamos en la recta final de la primera parte y Jimbee Cartagena tenía crecido el ánimo buscando el segundo. Lucao intentó hacer el empate en una buena jugada individual, deshaciéndose de su par pisando la pelota, pero se le fue demasiado alta. A falta de un minuto para el descanso una gran combinación entre Franklin y Waltinho originó el gol cartagenero. El brasileño le dejó el balón templado a Andresito y el cordobés remachó el balón en la portería.

La segunda parte comenzó con el dominio repartido entre ambos equipos, pero el encuentro se volvió completamente loco en el primer tramo de la segunda mitad. Jimbee comenzaba avisando con una buena ocasión de Juanpi. Fede consiguió detenerla. En la siguiente ocasión, los cartageneros iban a conseguir empatar: Solano robó el balón y condujo hasta el área brindándole el balón a Lucao que hizo el 2-3.

No corrieron apenas los segundos en el reloj y Marc Tolrà puso de nuevo el empate en el luminoso con un disparo que sorprendió a Chemi. Poco después, Waltinho disparó desde la banda derecha, impactando con Rafa Usín que introdujo el balón en su propia meta. Los cartageneros se ponían 3-4 arriba en el luminoso.

Levante quería conseguir el empate. Pedro Toro tuvo una buena ocasión dentro del área, pero el intento se le fue por la izquierda. Marc Tolrà comandaba a los granotas, tuvo otra oportunidad para hacer el 4-4. Sin embargo, Jimbee aguantaba la presión y conducía bien la pelota teniendo ataques aislados.

Durante los últimos cinco minutos, los de Duda aguantaron con fortaleza el vendaval que propuso Levante jugando de cinco, pero a falta de dos minutos llegó el empate: Gallo aprovechó un pase entre líneas que le dejaba solo e hizo el 4-4. Bebe tuvo la última ocasión para un Jimbee Cartagena que se marcha de Valencia con la miel en los labios.