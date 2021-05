Cuando Carlos Alcaraz Garfia nació el lunes 5 de mayo de 2003 en la Arrixaca, Rafa Nadal disputaba en Francia el torneo Aix en Provence y ganaba en esa jornada a Michael Llodra en la primera ronda de un torneo donde llegó a ser finalista. Por entonces, el mallorquín estaba en el puesto 85 del mundo y a punto de cumplir los 18 años de edad. Mañana, dos generaciones diferentes pero con muchos puntos en común en sus trayectorias, se verán las caras en el día que la perla de El Palmar alcanzará la mayoría de edad.

Ayer, en medio de una gran expectación, en la pista central y en un buen horario televisivo para el tenis, Carlos Alcaraz sumó su primer triunfo en un Master 1.000, que le reportarán al menos 45 puntos más que le permitirán acechar la próxima semana el ‘top 1000 del ránking mundial. En la Caja Mágica, en la pista Manolo Santana, en el torneo que Nadal ha ganado cinco, el Mutua Madrid Open, el único de esta categoría que se juega en España, un chico de 17 años martilleó con sus derechazos al francés Adrian Mannarino, número 34 del mundo, que acabó apabullado en el segundo set, donde el pupilo de Juan Carlos Ferrero le hizo un ‘rosco’. En solo una hora y once minutos y por un marcador de 4-6 y 0-6, el murciano exhibió esa derecha espectacular con la que llegó darle una velocidad a la bola de 169 kilómetros.

Anda todo el mundo loco buscando paralelismos entre el juego de Nadal y Alcaraz. Pero a quien más se parece este joven es a Roger Federer. Sí que hay muchas similitudes en lo que transmiten al público el campeón mallorquín y el tenista murciano. «Alcaraz es un jugador muy joven con un gran presente y aún mejor futuro. Tiene unos valores muy positivos y adecuados para la sociedad de hoy en día», dijo hace unos días el número 2 del mundo a Tennis TV.

El rival de ayer de Alcaraz, Mannarino, es un francés residente en Malta que llegaba al partido en el número 34 del ránking mundial pero con una trayectoria irregular durante 2021. Su mejor resultado lo obtuvo en el Abierto de Australia, donde alcanzó la tercera ronda, donde cayó eliminado ante Alexander Zverev. Con un récord de 5 victorias y 9 derrotas y después de perder en segunda ronda del Conde de Godó de Barcelona ante Albert Ramos, quería romper su mala racha ante un joven que debutaba en la pista central de la Caja Mágica, donde con 14 años ganó el Mutua Madrid Open para menores.

Alcaraz comenzó dominando el primer set. Le rompió el servicio en el primer juego a Mannarino y arrancó el encuentro dando muestras de estar cómodo pese a que después reconoció que estaba nervioso. Y es que al joven murciano no le asusta jugar con público ni en la pista central. Todo lo contrario. Cuando era un niño se enojaba cuando le mandaban a una cancha secundaria. Prefería igual tener los focos de la gente en su juego. Quizás por eso se movió en la Caja Mágica como si estuviera en el Club de Campo de El Palmar jugando el Promesas que organiza todos los años la Federación Murciana y que él ganó a temprana edad. Con 3-5 en el marcador tuvo la primera oportunidad de cerrar la manga inicial. Después de ponerse el francés con 40-0 con su servicio, ganó tres bolas e incluso se situó con ventaja para ganar el set, pero entonces el galo salvó el primer ‘set ball’ y se anotó juego para ponerse 4-5. En el siguiente juego, con su servicio, Alcaraz volvió a sacar a relucir su prodigiosa derecha, aunque ganó el set con un gran revés (4-6).

El murciano llegó a desquiciar al francés en el segundo set. Arrancó el mismo de la misma forma que el primero, con un break. Rápidamente se situó con 0-2 y dio continuidad a su juego efectivo y brillante con otra rotura de servicio que puso el marcador en 0-3. Mannarino estaba incómodo, no encontraba respuesta a los potentes derechazos de su rival, que ofreció un amplio repertorio de golpes, con sus ya conocidas dejadas e incluso con un revés muy resolutivo. Alcaraz se puso con 0-5 y cerró el encuentro con un contundente 0-6 para citarse con Rafa Nadal en segunda ronda mañana.

«No se me olvidará mi regalo de 18 cumpleaños»

Carlos Alcaraz cumplirá los dieciocho años el miércoles, jornada en la que se medirá al número dos del mundo y primer favorito en la Caja Mágica. «Siempre se dice que cumplir 18 es especial pero que lo más especial es decir que lo celebras jugando con el mejor de la historia del tenis y uno de tus ídolos del tenis. Tu regalo del 18 cumpleaños no se olvida y no olvidaré este momento», dijo Carlos Alcaraz.

El tenista murciano, invitado del torneo y referente del futuro del tenis español, asume las comparaciones con Nadal. Pretende abstraerse del entorno y dejar de lado los nervios. «Hay muchas comparaciones y seguro que se va a hablar de mí, de Rafa, se va a comparar... que si la nueva generación y la leyenda... intentaré dar lo mejor de mí, jugar lo que sé, mejorar y disfrutar. Habrá gente que me dirá que no tengo nada que hacer o cosas de ese estilo pero ellos no saben lo que es jugar contra este tipo de jugadores y lo que siento dentro de pista. Estaré nervioso, pero intentaré estar tranquilo y dar lo mejor de mí», indicó Carlos Alcaraz.

La rápida progresión de Carlos Alcaraz requiere una asimilación precipitada. «Trabajo mucho para gestionar cada vez mejor los nervios y jugar a un juego que tengo que jugar. Intentar ser fiel a mi estilo. Poco a poco voy mejorando y estos partidos me ayudan a crecer y cada momento que aparezca en los partidos lo aprovecharé para seguir mejorando», explicó.

Carlos Alcaraz ha debutado en el Mutua Madrid Open un torneo que hasta hace poco seguía como aficionado y que ahora contempla como protagonista. «Siempre he querido jugar en Madrid. He venido muchos años y he visto muchos jugadores y partidos. Tenía ganas de jugar y el sueño de ser número uno del mundo. Jugar aquí es súper especial y un sueño hecho realidad para mí», relató el pupilo de Juan Carlos Ferrero, exnúmero uno del mundo y uno de los jugadores más relevantes en la historia.

«He hablado un poco con Juan Carlos pero no del partido, ni del siguiente contra Rafa. Queda tiempo y tendremos momentos para hablar de ello e intentar buscar la manera y lo que he hecho mal para mejorar y lo positivo del partido de hoy e intentar hacer las cosas bien», señaló.

Alcaraz reveló que a lo largo del partido contra Adrian Mannarino estuvo nervioso aunque pudo ser fiel a su estilo. «Cuando he entrado a la pista a dejar las bolsas se me han caído los nervios. He entrado muy nervioso pero me ha ayudado al entrar al partido ser fiel a mi estilo y me ha ayudado a dejar los nervios aunque los he tenido todo el partido», concluyó.