El motor del UCAM Murcia CB ha vuelto a perder potencia y velocidad. El pasado viernes ante el Valencia Basket ya mostró algunos síntomas, y ayer se confirmaron ante el Herbalife Gran Canaria (91-81). Cierto es que son dos rivales de envergadura los que han cortado la fantástica racha de resultados, con cinco victorias en seis partidos, con la que los de Sito Alonso cerraron el mes de abril. Sin embargo, en Las Palmas se volvió a ver la versión más errática y trabada de los últimos meses. El UCAM más fallón se quedó sin opciones de ganar al Herbalife desde bien pronto. O al menos esas fueron las sensaciones, ya que el equipo insular dio la impresión de tenerlo todo bajo control y de jugar cómodo durante varios minutos pese a que los universitarios trataron de dar varios mordiscos al marcador.

Tan solo James Webb (18 puntos) y Tomás Bellas (17) se convirtieron en las vías anotadoras más eficaces de lo de Sito Alonso en un partido en el que sufrieron más de lo habitual. Primero, porque volvieron a desaprovechar sus visitas al tiro libre para llevar la iniciativa en el marcador, sobre todo en la primera parte, y después porque no consiguió frenar al juego interior de Porfi Fisac, con Stevic Balcerowski y Costello, junto a un Slaughter que fue clave para el Herbalife a la hora de crear ventajas. Pese a los 13 puntos de Taylor, el UCAM no encontró la fluidez necesaria en ataque. De hecho, perdió al base en el último cuarto al cometer cinco faltas, y el equipo murciano sufrió en el rebote durante gran parte del choque. Los de Sito Alonso llegaron a recortar la distancia hasta los seis puntos en varias fases. Pero la estocada final no llegó para un UCAM que sigue mirando hacia arriba tras olvidarse de la pelea por la permanencia desde hace unas jornadas.

El Herbalife Gran Canaria arrancó el partido bien pronto con mejores sensaciones que el UCAM Murcia, sobre todo en ataque. Sin embargo, el equipo universitario supo aguantar el tipo durante estos primeros compases y logró igualar la lucha en el marcador tras un 7-2 de salida. El cuadro murciano devolvió el golpe y consiguió establecer el 11-11 que abría de nuevo una nueva fase en este cuarto. De hecho, fue James Webb, el que recuperando el balón, mantuvo cerca a los de Sito Alonso antes de la llegada de las rotaciones con las que se llegó al término de este primer cuarto (20-16).

Un triple de Radovic permitió darle un impulso al UCAM en el segundo cuarto tras un arranque dubitativo por ambos equipos (20-20). Cate se siguió sumando en una acción en la que anotó y sacó el tiro adicional, permitiendo colocar por primera vez a los de Sito Alonso por delante en el marcador (20-22). La falta de solidez en el rebote hizo que el Herbalife aprovechase las segundas oportunidades, que sumado a las continuas imprecisiones en los ataque universitarios, salvo en las apariciones de Radovic, devolvieron al Gran Canaria las riendas (32-29). La falta de acierto desde el triple por parte de ambos, mandaba la lucha a la zona de dos, donde el cuadro local fue mucho más efectivo que el UCAM y a su vez también dominaba el rebote. Sito Alonso se vio obligado a pedir tiempo muerto con el 37-32, pero los tiros libres de Webb permitieron al equipo murciano darle un mordisco al marcador, que pudo ser un poco más grande si Jordan Davis hubiese anotados otros dos lanzamientos desde esa distancia (37-34).

Un triple de Taylor, el tercero en su cuenta, parecía que iba a cambiar la dinámica del UCAM en el inicio de la segunda parte. Pero no fue así. Slaughter, en el uno contra uno, logró romper a la defensa en zona y un triple de Shurna dio la puntilla (44-39). El equipo murciano seguía errático en ataque, y a la contra Okoye provocó el tiempo muerto de Sito Alonso (46-39). Los puntos de Taylor y Lima volvieron a reducir la ventaja, pero Davis seguía sin aprovechar las visitas al tiro libre. Eso se convirtió en el principal hándicap del partido para el UCAM, ya que empezaba a pasarle factura para tener una posición más incisiva en el marcador (49-44). El equipo universitario no encontró la fórmula para detener la sangría de Slaughter, castigando de nuevo cada error murciano, y un triple de Costello tiró por tierra el subidón de otra canasta peleada por Rojas (56-48), que permitía seguir con opciones. Radovic, desde el tiro libre, dejó la distancia en tan solo seis puntos en el tramo final del tercer cuarto antes de una técnica señalada a Sito Alonso por protestar una falta de Rojas sobre Albicy (59-52).

Okoye, desde el triple, dejó muy tocado al UCAM en el inicio del último cuarto. El equipo murciano logró regresar a los seis puntos de distancia a falta de ocho minutos para el final, pero se quedó sin Isaiah Taylor al cometer su quinta falta (66-60). Matt Costello, con su segundo triple, terminó por dinamitar el partido al ser un quebradero de cabeza para la defensa universitaria antes de alcanzar el ecuador del cuarto (74-65). Otro triple, esta vez de Dimsa, terminó por noquear definitivamente al UCAM Murcia y Sito Alonso tuvo que detener el partido al abrirse una brecha en el marcador (81-68). James Webb era la única vía clara en ataque del UCAM, junto a Tomás Bellas, o al menos la más acertada al anotar un triple para colocar los 18 puntos en su casillero particular (81-71). El equipo de Sito Alonso lo intentó, pero no logró bajar de la barrera psicológica de los diez puntos y sus opciones se fueron esfumando con el paso del reloj (91-81).

Sito Alonso: "Hemos cometido errores en defensa que nos han generado dudas"

El técnico del UCAM Murcia, Sito Alonso, destacó ayer tras la derrota frente al Herbalife Gran Canaria (91-81) «las dudas» que ha padecido su equipo, en especial en defensa, y que han permitido al rival «sacar ventaja» con jugadores como el norteamericano Matt Costello. «El partido ha tenido tres momentos importantes», ha aseverado el estratega madrileño. «Aunque no estuvimos perfectos en defensa en la primera mitad, hemos mantenido la identidad que estábamos buscando en los últimos partidos. Pero el encuentro cambió en el tercer cuarto; no hablo de la falta de acierto en ataque, sino en defensa, donde cometemos errores graves que aprovecha el rival y nos genera dudas».

«El segundo momento es la entrada de Costello, quien, con esas dudas que teníamos en defensa, ha sabido atacar muy bien cada situación de debilidad nuestra. Eso nos ha hecho precipitarnos muchas veces en ataque aunque nunca nos fuimos del partido», añadió Sito Alonso. A su juicio, «el último cuarto ha sido un querer y no poder. Primero, porque entramos muy pronto en el ‘bonus’. Luego, nuestra intensidad defensiva llevó al rival a que acudiera fácilmente al tiro libre. Nos ha costado un disgusto, tras la quinta personal de Taylor, que nos ha lastrado a nivel ofensivo», terminó agregando.

En su opinión, «puede que haya faltado algo de energía en algunos momentos, pero no soy de buscar excusas. Sí es cierto que ha habido situaciones concretas no muy normales. Es también mérito del rival, sobre todo con la salida de Costello a pista», continuó explicando el entrenador del UCAMMurcia tras sufrir la segunda derrota consecutiva que han roto la fantástica racha de resultados anterior. El conjunto universitario regresará a la competición el próximo sábado, 8 de mayo, con la visita del Unicaja Málaga de Fotis Katsikaris al Palacio de los Deportes (18.00 horas, Movistar +).