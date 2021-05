El UCAM Murcia no estuvo a la altura de lo que había en juego en el Iberoamericano. Los universitarios, con la tranquilidad que da el tener el billete bajo el brazo para disputar el play off de ascenso a Segunda División, no salieron con la intensidad ni con las ganas para llevarse el triunfo de San Fernando. Lleva Salmerón repitiendo durante toda la semana la importancia que tendría conseguir el primer puesto aunque, por lo visto contra el San Fernando, sin éxito. Sus jugadores no parece que lo hayan interiorizado y los isleños, que se jugaban mucho más, olieron sangre y se lanzaron a por el triunfo desde el comienzo.

La derrota de los universitarios no concuerda con la imagen dada en los últimos meses de competición y, ni mucho menos, empaña la gran temporada que están realizando desde el club azuldorado. De hecho, si había que perder en algún momento este era el más indicado, pues viene acompañada de un empate del Linares, el máximo rival del UCAM en esta segunda fase, y hay tiempo para mejorar las sensaciones en la última jornada antes del play off de ascenso. Y esta situación no debe infravalorarse, pues a partido único, el estado anímico de los futbolistas será determinante. No es lo mismo ir con dos derrotas seguidas que con una victoria y un posible liderato.

Si algo bueno deja esta derrota, es que el UCAM Murcia sigue teniendo opciones de ser líder con una victoria sobre el Algeciras y un tropiezo del Linares ante el Sanluqueño. Aunque resulta difícil que se dé ese escenario ya que el rival de los universitarios se estará jugando el pase al play off y el de los andaluces no se juega absolutamente nada.

Once encuentros enlazaba de manera consecutiva el UCAM Murcia sin conocer la derrota. Concretamente desde el 24 de enero ante el Linares. Más de tres meses sin perder en este formato de competición de un mérito enorme. Pero ante el San Fernando, no se puede obviar que faltó alma para ir a por la victoria. Desde el comienzo se avecinaba y se olía una derrota. Y así terminó sucediendo. Salió un UCAM poco incisivo, algo dormido, todo lo contrario a lo que llevamos viendo en los últimos meses de competición y en especial, a lo que sucedió en el partido de ida entre estos dos equipos, en el que los de Salmerón firmaron uno de los mejores partidos de la temporada. El San Fernando superó desde el principio a los universitarios en intensidad y no sufrió en toda la primera parte. De hecho, el único tiro a puerta que registró el conjunto murciano fue un tímido libre directo de Alberto Fernández. Más allá de eso, el UCAM Murcia apenas pudo crear peligro.

La consigna era clara. Salmerón quería crear peligro a través de transiciones rápidas al contraataque con Jordi Sánchez peleándose con Lolo González y con todo el que se pusiera en medio. El catalán sacó petróleo de alguna acción aislada pero estuvo muy solo durante todo el partido.

El San Fernando confió todo su juego a Biabiany, que fue el mejor de su equipo con permiso del autor de los dos tantos. El extremo derecho del San Fernando fue una continua pesadilla para Viti. No paró de encararle y en una de esas, le superó y puso un excelente centro que aprovechó Francis Ferrón para poner el 1-0 en el marcador y el noveno en su cuenta particular. No creó mucho más peligro el San Fernando aparte del gol pero le bastó para irse por encima en el marcador y mantener intactas sus ilusiones para disputar las eliminatorias hacia Segunda División.

No estaba funcionando el equipo en la primera mitad. Ni la entrada de Javi Moreno en el once, ni Xemi detrás de Jordi estaban funcionando. Alberto Fernández estuvo desaparecido y la defensa, en las pocas ocasiones de las que dispuso el San Fernando, no estuvo muy precisa, en especial el inglés Charlie Dean, que primero se durmió en el cabezazo de Francis Ferrón y después cometió el penalti en el segundo.

Sentencia en el peor momento

Tenía que cambiar la cara completamente el UCAM Murcia en la reanudación para dar la vuelta al marcador. Y durante los primeros cinco minutos lo hizo, donde gozó en ese intervalo de más ocasiones que en toda la primera mitad con los disparos de Javi Moreno y Buyla. Tras ese empuje inicial, el partido se volvió a igualar aunque es cierto que parecía más abierto de lo que estaba en los primeros cuarenta y cinco minutos.

Cuando mejor estaba jugando el UCAM Murcia, siendo incisivo por la banda izquierda y arrebatándole el esférico a los isleños, llegó el golpe definitivo al partido. Biabiany volvió a la carga por esa banda derecha que tanto sufrió y Charlie Dean le derribó dentro del área. El colegiado Sánchez Sánchez lo vio claro y decidió pitar la pena máxima. Francis Ferrón cogió la pelota con seguridad y él mismo se encargó de finiquitar el partido con un cuarto de hora todavía por delante. Aunque daba igual porque ya no iba a pasar nada más sobre el césped. Los aficionados, alentados por la ilusión de un posible play off, jalearon a los suyos con el partido ya finiquitado y le dieron el último empujón antes de su vital partido de la semana que viene.

Para el UCAM, debe servir como una lección de aprendizaje y como un toque de atención, ya que pese a haber hecho los deberes con antelación, llega lo más importante y con lo que lleva soñando el club desde su retorno a la B: el ascenso al fútbol profesional.

«Nos han superado en las dos áreas»

El UCAM Murcia perdió su condición de invicto durante once encuentros consecutivos con la derrota contra el San Fernando. El técnico almeriense, pese al 2-0 recibido, no se marchó muy disgustado con lo ofrecido por sus futbolistas. «Hemos comenzado bien el partido, llevando el control y teniendo la pelota durante los primeros cuarenta y cinco minutos. En esa acción de centro lateral no hemos defendido bien y se han puesto 1-0», declaraba el almeriense sobre la primera parte de los suyos.

Estaba siendo un partido sin muchas ocasiones en el que lo táctico sobresalía del resto. No se quería descomponer el San Fernando y tampoco el UCAM, que buscó ir a por el empate. «En la segunda parte hemos arriesgado de todas las maneras pero han cerrado bien las áreas. No ha habido prácticamente grandes ocasiones pero nos han ganado en las áreas», explicaba Salmerón.

La clave del encuentro estuvo, según el técnico universitario, estuvo en «la determinación en las áreas. Nosotros controlamos el juego pero ellos fueron mejores en las dos áreas. El San Fernando ha sido letal», admitía. « Si no estamos acertados en ese último pase o no estamos finos en los centros, es muy complicado sacar algo positivo», añadía el almeriense sobre la actuación de su equipo en la derrota contra el San Fernando.