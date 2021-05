Atleta y estudiante de Veterinaria. Laura Nicolás Moreno (Barcelona, 25 de mayo de 1998) acaba de proclamarse campeona regional de cross y ha ganado la prueba promo de la prestigiosa Sherry Maratón, que se disputa en Jerez. De niña jugaba al baloncesto pero dio el cambio al atletismo. Un artículo suyo publicado en La Opinión contra el uso de las mascarillas en el deporte tuvo un gran impacto.

¿Desde cuándo hace deporte?

Siempre he hecho deporte porque mis padres me apuntaron de pequeña a un sitio donde hacían diferentes actividades y a partir de ahí tuve la capacidad de decidir. Descubrí que me gustaba mucho el baloncesto y estuve jugando mucho tiempo en el Molina Basket, un club que ahora lleva mi familia. Me tiré seis años y de allí di el cambio al atletismo.

¿Por qué se cambió?

Porque cuando llegaban las pretemporadas me di cuenta que me gustaba mucho correr, disfrutaba un montón. Lo que todo el mundo odiaba a mí me encantaba. Estaba deseando que llegara ese momento para irme a la pista de atletismo a correr. Ahí descubrí que me gustaba correr. Y como las dos cosas no las podía llevar, decidí dejar el baloncesto y empecé en una escuela de atletismo que había en Molina, pero como era más para niños, me apunté al Club Atletismo Murcia.

¿Cuándo descubrió que era buena corriendo?

Pues me lo decían siempre. Los entrenadores que tenía me decían que se me daba bien y que era rápida, justo lo contrario que ahora hago, que soy más de fondo. Estaba siempre corriendo de un lado a otro, no paraba. En el baloncesto se me daba muy bien defender. Estuve varios años en el CA Murcia, pero cambié de club porque me fichó el UCAM Cartagena, pero decidí dejarlo porque a mí la pista nunca me ha gustado. Empecé en el cross y ahora tengo un pie en la montaña, por eso no sé dónde me verás el año que viene, pero la pista tuve claro desde el primer día que no porque la odiaba.

¿También ha hecho medias maratones?

Sí, pero solo hice una en 2017, pero en cuanto pude me lancé. Yo me apuntaba a las carreras diciendo que tenía más edad para que me dejaran correr los 10 kilómetros, porque de lo contrario no me dejaban.

Vamos, que falsificaba su fecha de nacimiento.

Tenía que hacerlo para que me dejaran correr la distancia que yo quería. Ahora lo puedo confesar porque ya no me pueden hacer nada. Tuve 18 años durante cinco años y fíjate que se me nota porque la gente me echa siempre menos edad. A quien le cuentes que tengo 22 años no se lo cree.

¿Y ahora a qué se dedica?

Estoy terminando Veterinaria en la UMU y ya estoy con el TFG para acabar en junio o julio.

¿Por qué Veterinaria?

No tuve claro qué iba a estudiar hasta segundo de Bachillerato. Sabía que iba a ser algo de la rama sanitaria y me decidí por Veterinaria porque siempre me han gustado mucho los animales y por eso acabé ahí. Pero otras opciones que me gustaban son Medicina, Fisioterapia y Nutrición.

La veo acabando estudiando otra carrera.

Yo también me veo haciendo alguna de las que tengo ahí que te acabo de decir.

¿Bueno, qué le ha enganchado de la montaña y el cross?

Mira, la pista para mí ha sido siempre muy sufrida. También es verdad que desde que entré en el atletismo siempre he entrenado sola y al final pisaba la pista y la asociaba a sufrir porque no tenía a nadie que me apoyara. Me sentía sola en algo que no me gustaba. También es verdad que las veces que he hecho pista lo pasaba ya mal, nunca me ha llamado tanto como el cross, que desde siempre me ha gustado.

¿Cómo se toma su vida deportiva, piensa en algo más?

Siempre me lo he tomado para disfrutar, nunca me ha gustado la vida a nivel profesional porque la veo muy exigente. ¿Que pueda llegar? No lo descarto porque si te lo propones, antes o después puedes llegar a conseguirlo, pero a día de hoy no me lo tomo como algo profesional, sino para sentirme bien.

¿Ha sufrido mucho entrenando o saliendo con mascarilla?

Competir con mascarilla no lo había hecho hasta el cross de Lorca, y en los entrenamientos tampoco he tenido ningún problema, porque saliendo a entrenar a las siete de la mañana sola, ningún policía me ha parado para decirme que me la pusiera.

¿Y le falta algo cuando corre con mascarilla?

Me falta el aire con la mascarilla, pero como a todos. Si ya te cuesta llevar la mascarilla muchas horas cuando trabajas o, por ejemplo, cuando hice las prácticas de la carrera, que la llevaba ocho o diez horas, pues ponte a subir una cuesta con ella puesta.

Decía que entrenaba sola, pero ¿era porque no había mujeres?

Me han llevado diferentes entrenadores, como Antonio Jesús Bermúdez Cutillas, en Cieza, pero yo no podía ir siempre a hacer los entrenamientos. Él me los mandaba y los hacía yo sola en Murcia, pero no tenía a nadie que los hiciera conmigo. En el CA Murcia sí que entrenaba con grupo, pero la única fondista que quedaba era yo.

Es que mujeres fondistas hay pocas.

Pocas, es una pena.

Y eso que cada día crece más la participación femenina.

Hay muy pocas, pero es por la categoría, porque si miras en menores, hay un montón de niñas, pero cuando llega el salto de la universidad, sobre todo en chicas, es cuando abandonan.

¿Alguna compañera le ha explicado por qué se lo ha dejado?

Antes competían muchas más compañeras mías, pero nunca me han explicado por qué lo han dejado.

¿Muchas lo han dejado?

Antes éramos muchas más de fondo, pero lo dejaron. Sí que alguna gente se ha ido por lesiones y también porque cuando llegas a la universidad encuentras otro mundo. Al final la gente también descubre la fiesta y otras cosas.

Pero se puede compaginar todo, aunque luego muchas de esas chicas vuelven con 40 años.

Sí, vuelven ya en veteranos.

¿Tiene muchos éxitos en sus piernas?

Bueno, en cross es muy difícil de destacar. Y en categoría senior ni te cuento, pero también es verdad que cuando era más joven no entrenaba para llegar a algo, yo nunca me he planteado ganar como un objetivo. Lo veía tan sufrido que no quería convertir algo que me gustaba tanto en algo agónico. Siempre he tenido la filosofía de disfrutar aunque al final ganara muchas carreras populares. A nivel de Campeonatos de España siempre he acabado en la mitad, nunca he destacado. Pero a mí lo que me dicen que lo mejor para mí es el ultrafondo.

¿Y se plantea hacer algo de ultrafondo?

Sí, desde que me lo dijeron he querido hacerlo. De hecho, a los 90K de Caravaca quiero apuntarme.

Pues quizás coincidamos en esa prueba, pero usted irá más rápida que yo.

Siempre me he querido apuntar pero nunca la he preparado bien.

¿Se siente preparada para hacer ultrafondo?

No es que esté preparada a nivel de entrenamientos, pero yo creo que sí puedo hacerlo. De hecho, estuve a punto de hacer una locura hace unos meses, que era ultrafondo en pista. Me consiguieron dorsal en una prueba de Barcelona, pero no fui porque me enteré cinco días antes y no estaba preparada para hacer eso.

Detrás de esa propuesta seguro que está Manolo Rico.

Justamente. La verdad es que me llevo muy bien con él, es muy buena persona. Lo conocí en la media maratón y en los 10K que organiza él. Coincidimos muchas veces entrenando.

Hace unas semanas escribió una carta que ha tenido mucha aceptación donde exponía los perjuicios de correr con mascarilla. ¿Por qué lo hizo?

Yo tenía la idea de hacer algo, pero quien me empujó fue mi pareja, que también corre. Él fue quien tuvo la idea de hacer un escrito para que corriera la voz y la gente se moviera, porque veíamos que lo de la mascarilla era una locura y se acercaban muchos campeonatos, como el Regional de trail, que se celebra en Yecla el próximo domingo. Empezamos a movernos para ver si así la gente se unía porque nosotros solos no podíamos hacer nada. Él subió una foto en las redes sociales mencionando a Fran Sánchez, director general de Deportes, y empezó a moverse el tema. Después ya redacté algo más formal y documentado y me llamó gente diciendo que estaba muy bien explicado todo. Entonces me animé a mandar el articulo y pensé en mandártelo a La Opinión porque quería que corriera más.

Pues tuvo mucho impacto ese artículo.

Yo no quería dar a entender cosas que no decía. En ningún momento decía no a la mascarilla, pero que haciendo actividad física en la montaña y con alta intensidad, no lo entendía porque se mantiene la distancia. En un gimnasio, por ejemplo, es diferente.

¿Es negacionista?

No, negacionista no soy, siempre llevo la mascarilla puesta, solo me la quito para correr.

¿Se ha acostumbrado?

Sí, el verano pasado, cuando estuve en una clínica trabajando me terminé por acostumbrar.