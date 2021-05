Sufrida, con emoción hasta el final y con espectáculo. El Jimbee Cartagena se llevó la victoria en el Palacio de los Deportes ante Industrias Santa Coloma y suma su tercer triunfo consecutivo. El conjunto de Duda sufrió de lo lindo y tuvo que remar para sacar los tres puntos en un encuentro ajustado y lleno de goles que le permite acercarse a lo más alto de la tabla.

Llegaba el cuadro cartagenero con la intención de mantener las buenas sensaciones de las dos últimas semanas. La victoria de Palma sobre Levante apretaba la tabla en la zona alta y el Jimbee no quería dejar pasar la oportunidad.

Atasco inicial

El partido comenzó de forma radicalmente opuesta a lo que termino siendo y reflejando el marcador. Los primeros instantes estuvieron marcados por la falta de ritmo y la poca fluidez en el juego a la hora de trenzar jugadas de ataque. Sin embargo, el conjunto melonero llegaba con peligro a la portería rival. Andresito, Solano y Bebe probaron fortuna, pero se encontraron con Borja Puerta, que fue uno de los mejores de su equipo.

El otro destacado de Industrias Santa Coloma no fue otro que Drahovsky. Tres goles hizo el ex de Cartagena en la época de Plásticos Romero. Fue él, de hecho, quien abrió el marcador. En una falta señalada al lado de la línea de banda, aprovechó el despiste de Jimbee para lanzar cuando Raúl estaba colocando al equipo. Gol de pillo que ponía por delante a los visitantes.

El equipo de Duda trató de reaccionar, no sin dificultades. No fue hasta el último minuto de la primera parte cuando iba a encontrar recompensa. Con ambos equipos en cinco faltas, el colegiado señaló una mano que daba a Bebe la oportunidad de poner el empate desde los diez metros. El cordobés no falló y mandó igualado el encuentro a vestuarios.

De ruleta rusa

Era difícil imaginar un segundo tiempo de absoluto descontrol viendo el primero, pero fue lo que terminó sucediendo. Hasta diez goles cayeron en la segunda mitad. Y para verlos llegar, apenas hubo que esperar. En el primer minuto de juego, Bruno ponía por delante a Santa Coloma aprovechando una asistencia al segundo palo.

Tocaba remar a contracorriente y el Jimbee se tenía que poner el mono de trabajo. A falta de 15 minutos para el final, Lucao se echaba el equipo a la espalda y lograba hacer el gol del empate. Franklin se la servía en carrera a su compatriota y este batía a Borja por bajo para hacer de nuevo el empate. Con el equipo volcado en busca del gol de la victoria, se iba a torcer de nuevo el partido. Drahovsky aprovechaba una rápida contra para batir con mucha sangre fría a Raúl Jerez y hacer el 2-3.

Volvía a ser un nuevo golpe para el equipo local, que después de reaccionar, veía como se le ponía otra vez cuesta arriba. Pero a pesar de ello, el Jimbee no tiró ni mucho menos la toalla y solo dos minutos después volvía a poner el empate en el marcador. Waltinho aprovechaba un gran balón de Lucao al segundo palo para empujarla.

Valiente el técnico de Santa Coloma Javi Rodríguez, el equipo visitante puso sobre la pista el portero jugador para ir a por la victoria y no le costó mucho ponerse de nuevo arriba. Cardona hizo el 3-4 en una buena combinación sacándole partido a esa ventaja numérica. Sin embargo, como si del día de la marmota se tratase, en la siguiente jugada y también con portero jugador, Bebe hacía el cuarto e igualaba de nuevo el encuentro.

Entrando en los minutos decisivos y a falta de solo tres para el final en pleno intercambio de golpes, el Jimbee iba a encontrar premio. Juanpi, que portaba la camiseta de portero jugador, empujaba el servicio de Solano para hacer el quinto y poner por primera vez por delante a su equipo. Con el viento a favor, Franklin hizo el sexto a portería vacía y el gol de Drahovsky desde el punto de penalti no evitó que el Jimbee certificara el triunfo antes de visitar al Levante, que es líder.