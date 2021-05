No pudo ser. El Hozono Global Jairis no pudo conseguir la machada ante el Aquimisa Carbajosa en el partido decisivo del play out (78-65). En el primer partido de la serie, ambos equipos empataron a 64 en el Fausto Vicent, por lo que todo quedaba para el partido de vuelta. La eliminatoria se disputaba a resultado global, por lo que quien perdiera bajaba de categoría. Le tocó esta vez la cara B al Jairis, que verá la temporada que viene desde la liga EBA, al consumar su descenso desde LEB Plata. Fue a remolque casi todo el encuentro el equipo de Andrés Medina, en un encuentro disputado hasta el tercer parcial. Se fue el Jairis con tan solo una desventaja de cinco puntos al último cuarto (57-52) para afrontar el último cuarto con opciones pero el Aquimisa metió una marcha más y decidió el partido y su continuidad en la categoría.