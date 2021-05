Cada vez con menos margen de maniobra. Cada vez queda menos para poner punto y final a una temporada llena de altibajos. Pero lo que está claro es que se afronta en una posición mucho más favorable que hace solo una semana. La victoria cosechada el pasado sábado sobre el césped de Las Gaunas ante el Logroñés ha cambiado por completo el panorama y el horizonte que el Cartagena tiene por delante.

Será la primera vez, después de varias jornadas, que el Cartagena llegue a su partido con la obligación de ganar para mantenerse fuera del descenso y no para salir de ella. Sigue siendo una obligación, sí, pero la presión y la responsabilidad no son las mismas cuando estás por encima.

En esta ocasión, el conjunto albinegro vuelve a jugar lejos del Cartagonova. Lo hará en el estadio Fernando Torres ante el Fuenlabrada (14.00 horas) para verse las caras con un equipo que está situado a mitad de tabla y que, después de ganar al Málaga tras cuatro jornadas sin conocer la victoria, vuelve a encontrar buenas sensaciones antes de medirse al Cartagena.

El momento de la confianza

No sería ni mucho menos definitivo. Ni para lo bueno, ni para lo malo. No obstante, es innegable que en la antesala del que será otro duelo decisivo ante un rival directo como el Castellón, supondría un impulso o un frenazo tremendo.

Una victoria en el estadio del Fuenlabrada podría dejar -en el mejor de los casos y si los resultados acompañan- el descenso a cuatro puntos. Sin embargo, una derrota acompañada de buenos resultados para los equipos inmediatamente por debajo de los albinegros, dejarían de nuevo al Cartagena dentro de la zona de la que tanto le ha costado salir.

En la que va a buscar la séptima jornada consecutiva sin conocer la derrota, el conjunto dirigido por Luis Carrión va a tratar de encadenar dos victorias consecutivas, algo que no logra hacer desde las jornadas 4 y 5 del campeonato liguero en las que derrotó al Lugo y a la Ponferradina. Además, sumaría seis de seis fuera de casa, cuando para encontrar la anterior ocasión en la que se hizo con los tres puntos lejos de su estadio habría que remontarse hasta el 5 de diciembre de 2020, cuando ganó por un gol a dos en Málaga.

Vuelve Clavería y Aburjania

Para el encuentro, el Cartagena llega con varias novedades en la convocatoria. Después de varios partidos sin hacerlo, viaja con el equipo Pablo Clavería, recuperado de la lesión. También regresa Aburjania, que no pudo estar en Logroño al cumplir ciclo de amonestaciones. Quien vuelve a entrar en ella es Álex Gallar. El extremo catalán podría volver a pisar el terreno de juego, algo que no hace desde el encuentro en La Romareda, donde volvió a lesionarse. En Las Gaunas estuvo convocado, pero no llegó a jugar.

Un rival ‘en tierra de nadie’

Semana tras semana nos toca hablar de rivales que, tanto por arriba como por abajo, se juegan la vida. El Cartagena acumula semanas de verse las caras con rivales directos en la zona baja de la clasificación que, como poco, iban a mostrar el mismo nivel de intensidad. Por delante, tendrá que medirse a dos equipos que pelean por ascender a Primera División y que van a ir a por todas para conseguirlo. Sin embargo, en este encuentro se da la situación de tener enfrente un rival que tiene prácticamente imposible llegar a los puestos de play off, pero que al mismo tiempo tiene el descenso lo suficientemente lejos como para no sufrir de aquí al final.

Es por ello que, aunque es el equipo de los que se enfrentan al Cartagena en las últimas semanas con mejor posición en la tabla, puede ser un factor a favor el hecho de no se esté jugando un gran objetivo y pueda pecar de cierta relajación.